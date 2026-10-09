به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، برای بعضی از کودکان روستاها، یک کتابخانه فقط چند قدم با خانه شان فاصله دارد، اما برای بعضی دیگر، این کتابخانه است که راهی طولانی را تا آنها طی می‌کند. مراکز سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۶۰ سال است که با کتاب، قصه و بازی، دنیای تازه‌ای پیش روی کودکان و نوجوانان می‌گشایند.

هر کتابخانه سیار، ماهانه ۱۵ روستا را پوشش می‌دهد و در کنار امانت کتاب، برنامه‌هایی همچون قصه‌گویی، مسابقه و بازی‌های فرهنگی را برای کودکان و نوجوانان روستا‌های کم برخوردار اجرا می‌کند.

هفته ملی کودک نیز از ۱۵ مهر آغاز شده و تا ۲۱ مهر ادامه دارد.