معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از اختصاص ۳ ونیم همت برای مرمت و احیای آثار تاریخی کشور خبرداد.

مرمت و احیای آثار تاریخی کشور بااختصاص ۳ ونیم همت

مرمت و احیای آثار تاریخی کشور بااختصاص ۳ ونیم همت

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ۳ و نیم همت برای مرمت و احیای آثار و بنا‌های تاریخی کشور اختصاص یافته است؛ اعتباری که قرار است بخشی از نیاز‌های حوزه میراث فرهنگی را تأمین کند.

این خبر را جواد ابدالی، معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در سفر به سلماس اعلام کرد.

وی همچنین از اختصاص ۴۵ همت تسهیلات برای فعالان بخش خصوصی صنایع دستی خبر داد: تاکنون بیش از ۲ همت پرداخت شده و زمینه ایجاد ۱۸ هزار شغل جدید فراهم شده است.

فتحی فرماندار سلماس گفت: سقف تسهیلات از ۲۰۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

در این سفر همچنین کلنگ آغاز عملیات اجرایی ساختمان میراث فرهنگی سلماس به مساحت۴۰۰ متربع به زمین زده شد.