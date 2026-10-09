انتشار گزارشی درباره شناسایی یک شناور متعلق به ناوگان شبه‌نظامی دریایی چین در آب‌های شرق تایوان بار دیگر نگرانی‌ها درباره افزایش فشار‌های نظامی و دریایی پیرامون این جزیره را مطرح کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، شناسایی این شناور متعلق به ناوگان شبه‌نظامی دریایی چین در آب‌های شرق تایوان در کنار ورود نخستین جنگنده‌های جدید اف‌۱۶ آمریکا به تایوان، توجه‌ها را به تشدید رقابت امنیتی میان پکن و واشنگتن در شرق آسیا جلب کرده است.

بر اساس اطلاعات و گزارش شرکت تایوانی «اِی‌پِکس اوییشن» که رویترز آن را منتشر کرده است یک شناور ماهیگیری چینی که مقام‌های تایوانی آن را متعلق به ناوگان شبه‌نظامی دریایی چین می‌دانند در میانه ماه گذشته میلادی در آب‌های شرق این جزیره مشاهده شده است.

تایوان در واکنش به این گزارش اعلام کرده است چین از فعالیت‌های گارد ساحلی و تحقیقات دریایی برای گسترش حضور خود در اطراف جزیره استفاده می‌کند و مقام‌های تایوانی این تحرکات را بخشی از فشار‌های دریایی چین ارزیابی کرده‌اند؛ ادعایی که پکن تاکنون درباره آن واکنشی نشان نداده است.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که تایوان اخیرا دو فروند از ۶۶ جنگنده اف‌۱۶ سفارش داده شده به آمریکا را تحویل گرفت، این جنگنده‌ها در پایگاه هوایی چی‌هانگ در شهر تایتونگ در ساحل شرقی تایوان فرود آمدند.

تایوان سفارش این جنگنده‌ها را در سال ۲۰۱۹ ثبت کرده بود، اما تحویل آنها به علت مشکلات تولید و زنجیره تأمین با تأخیر مواجه شد، بر اساس گزارش آسوشیتدپرس ارزش این قرارداد حدود ۸ میلیارد دلار است و ۶۴ فروند دیگر از این مجموعه همچنان در انتظار تحویل قرار دارند.

در مقابل، پکن فروش تسلیحات آمریکایی به تایوان را دخالت در امور داخلی چین و مغایر با اصل «چین واحد» می‌داند، چین تایوان را بخشی از قلمرو خود معرفی می‌کند و هر گونه حمایت از جدایی طلبان این جزیره را عبور از خط قرمز‌های پکن می‌داند.

در همین حال آمریکا همچنان مهم‌ترین تأمین‌کننده تسلیحات تایوان است و فروش جنگنده‌ها و سایر تجهیزات دفاعی به این جزیره را در چارچوب حمایت از توان دفاعی آن دنبال می‌کند، واشنگتن روابط رسمی دیپلماتیک خود را با پکن حفظ کرده، اما به تأمین تجهیزات دفاعی تایوان نیز ادامه می‌دهد.