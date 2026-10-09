به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ بر اساس اعلام دفتر ریاست‌جمهوری کره جنوبی، این آزمایش در بحبوحه افزایش تنش‌ها در شبه جزیره کره و چند روز پس از آزمایش موشکی مشابه کره شمالی با حضور «لی جائه‌میونگ»، رئیس‌جمهور این کشور، انجام شد و هدف از این آزمایش ارزیابی فناوری‌های اصلی این سامانه از جمله سرعت، مسیر پرواز، سامانه‌های هدایت و کنترل و توانایی تغییر مسیر در ارتفاع پایین عنوان شده است.

این سلاح از نوع گلاید هایپرسونیک است؛ سامانه‌ای که ابتدا با کمک یک موشک تقویت کننده به ارتفاع بالا می‌رود، سپس از آن جدا می‌شود و با سرعت بسیار زیاد و قابلیت مانور به سمت هدف حرکت می‌کند، بر اساس گزارش مقام‌های کره جنوبی این وسیله پس از جدا شدن از موشک تقویت‌کننده، مسیر خود را در جهت‌های افقی و عمودی تغییر داد و به هدف آزمایشی اصابت کرد.

سلاح‌های هایپرسونیک به طور معمول به سامانه‌هایی گفته می‌شود که با سرعتی بیش از پنج برابر سرعت صوت حرکت می‌کنند سرعت بالا، پرواز در ارتفاع پایین‌تر از مسیر معمول برخی موشک‌های بالستیک و قابلیت تغییر مسیر می‌تواند پیش‌بینی مسیر پرواز و رهگیری آنها را برای سامانه‌های دفاع موشکی دشوارتر کند هر چند میزان واقعی توان عملیاتی این سامانه به مشخصات فنی و نتایج آزمایش‌های بیشتر بستگی دارد.

لی جائه‌میونگ پس از مشاهده آزمایش بر تقویت توان دفاعی مستقل کشورش تأکید کرد و خواستار ادامه توسعه این فناوری و تبدیل آن به یک توانمندی راهبردی قابل اتکا شد، با این حال مقام‌های سئول جزئیات کاملی درباره برد نهایی، زمان عملیاتی شدن و مشخصات فنی این سلاح منتشر نکرده‌اند.

این آزمایش در شرایطی انجام شد که کره شمالی نیز ۱۱ مهر برابر با سوم اکتبر از آزمایش یک موشک بالستیک میان‌برد با قابلیت‌های هایپرسونیک خبر داده بود، پیونگ‌یانگ اعلام کرد این موشک بیش از هزار کیلومتر پرواز کرده و به منطقه هدف در آب‌های شرقی شبه‌جزیره کره رسیده است؛ اما ارتش کره جنوبی مسافت پرواز آن را بیش از ۷۰۰ کیلومتر و وزارت دفاع ژاپن حدود ۶۸۰ کیلومتر ارزیابی کرد.

رقابت موشکی دو کره سابقه‌ای طولانی دارد و در سال‌های اخیر با توسعه موشک‌های بالستیک سامانه‌های مانور پذیر و فناوری‌های مرتبط با تسلیحات هایپرسونیک ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است، کره شمالی این برنامه‌ها را بخشی از تقویت بازدارندگی راهبردی خود معرفی می‌کند در مقابل کره جنوبی بر افزایش توان دفاعی متعارف و کاهش آسیب‌پذیری در برابر حملات احتمالی تأکید دارد.

در سال‌های گذشته همکاری نظامی سئول با آمریکا و هماهنگی اطلاعاتی با واشنگتن و توکیو نیز از عناصر اصلی ترتیبات امنیتی منطقه بوده است، با این حال دولت لی جائه‌میونگ هم‌زمان بر تقویت توانمندی‌های بومی دفاعی تأکید کرده است رویکردی که توسعه فناوری‌های پیشرفته موشکی را نیز در بر می‌گیرد.

تنش‌ها میان دو کره در هفته‌های اخیر پس از انفجار مین در نزدیکی مرز نظامی و زخمی شدن سه سرباز کره جنوبی افزایش یافته است، سئول و فرماندهی سازمان ملل به رهبری آمریکا مین‌های کار گذاشته شده از سوی کره شمالی را عامل این انفجار‌ها دانسته‌اند ادعایی که پیونگ‌یانگ آن را رد کرده است.