برخورد پراید و دنا در جاده تفرش؛ ۵ مصدوم به بیمارستان منتقل شدند

در پی برخورد یک دستگاه پراید و یک دستگاه دنا در جاده تفرش، پنج نفر مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.