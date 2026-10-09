برخورد پراید و دنا در جاده تفرش؛ ۵ مصدوم به بیمارستان منتقل شدند
در پی برخورد یک دستگاه پراید و یک دستگاه دنا در جاده تفرش، پنج نفر مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به نقل از روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، در پی گزارش تلفنی به سامانه ۱۱۵ مبنی بر برخورد یک دستگاه پراید و یک دستگاه دنا در جاده تفرش، دو کیلومتر بعد از روستای کبوران، بلافاصله آمبولانسهای پایگاههای اورژانس تفرش و شهراب به محل حادثه اعزام شدند.
در این حادثه پنج نفر مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات درمانی فوریتهای پزشکی، توسط کارشناسان اورژانس به بیمارستان والفجر تفرش منتقل شدند.