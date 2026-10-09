برنامه بازیهای امروز لیگ برتر فوتبال
رقابتهای هفته هشتم فصل جاری لیگ برتر فوتبال امروز جمعه با برگزاری دو دیدار پیگیری میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای هفته هشتم لیگ برتر فوتبال کشور در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از پنجشنبه گذشته با برگزاری ۶ دیدار پیگیری شد که در مهمترین دیدار جدال تراکتور و استقلال تهران با تساوی یک - یک به پایان رسید.
رقابتهای این هفته امروز جمعه نیز با برگزاری دو بازی پیگیری میشود که به شرح زیر است:
برنامه بازیهای جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵:
چادرملو اردکان – خیبر خرمآباد؛ ساعت ۱۶:۴۵؛ ورزشگاه شهید نصیری یزد
پرسپولیس – صنعت نفت آبادان؛ ساعت ۱۷:۰۰؛ ورزشگاه شهدای شهرقدس تهران