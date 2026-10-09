مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر استان گفت؛ درصد جامعه هدف، زیرپوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مهدی بیدی در نشست خبری به مناسبت هفته ملی روستا و عشایر گفت: نیمه نخست امسال، هزار و ۴۵۵ نفر از جمعیت مشمول استان به عضویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر درآمدند که ۱۲ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

وی افزود: از این تعداد، ۵۷۶ نفر زن هستند و از این نظر هم شمار بیمه‌شدگان جدید زن نسبت به ۴۵۹ نفر مدت مشابه پارسال، ۲۵ درصد بیشتر است.

بیدی گفت براساس تفاهم نامه با بهزیستی، همه زنان بدون سرپرست ساکن در شهر‌های زیر ۲۰هزار نفر، بصورت رایگان تحت پوشش این صندوق قرار میگیرند.

شش هزار و ۷۰۰نفر هم مستمری بگیر این صندوق هستند.