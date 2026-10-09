به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر مازندران با اشاره به پرداخت ۷۰ درصد حق بیمه شدگان این صندوق از دولت گفت: براساس میزان حقوق با پرداخت بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا بیش از هفت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان سهم بیمه شده از خدمات بیمه‌ای این صندوق بهره‌مند شوند.

سید معین حسینی، سن ۱۸ تا ۵۰ سال و عضویت نداشتن در سایر صندوق‌های بیمه را از شرایط عضویت در این صندوق برشمرد و افزود: پرداخت مستمری سالمندی، مستمری از کارافتادگی، مستمری بازماندگان متوفی و انتقال سوابق بیمه‌ای از مزیت‌های این صندوق به افراد زیرپوشش است.

وی جامعه هدف بیمه این صندوق را در استان ۴۰۷ هزار نفر اعلام کرد و گفت: باوجود فعالیت ۲ دهه‌ای این صندوق به دلیل بی اطلاعی مردم فقط ۱۷۰ هزار نفر زیرپوشش قرار دارند.

مدیر کل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مازندران با اشاره به فعالیت ۸۰ کارگزاری این صندوق در استان افزود: متقاضیان با مراجعه به این کارگزاری‌ها می‌توانند امور مربوط به بیمه خود را انجام دهند.

وی اضافه کرد: نرخ تحقق تمدید بیمه پرداختی در مازندران در شهریور به بیش از ۸۵ درصد رسید که بیشتر از سه واحد درصد بالاتر از میانگین کشوری است