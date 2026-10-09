به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مهدخت حبیبی گفت: این مناطق شامل اخضری تنگ تامرادی، باغچه جلیل و سرکورکی سپیدار است.

وی افزود: کانال اخضری تنگ تامرادی ۱۵۰ متر طول و ۵۲۶ میلیون تومان اعتبار دارد و کانال‌های باغچه جلیل و سرکورکی سپیدار نیز هر کدام ۱۰۰ متر طول دارند و به‌ترتیب با ۴۶۲ و ۴۵۲ میلیون تومان اعتبار اجرا شده‌اند.

حبیبی خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، مجموعاً ۱۲۰ نفر بهره‌بردار از مزایای این زیرساخت‌ها بهره‌مند می‌شوند که می‌تواند در کاهش هدررفت آب، بهبود بهره‌وری و استمرار تولید محصولات کشاورزی مؤثر باشد.