به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در پایان هفته نیروی انتظامی با شعار پلیس مجاهد، ملت مبعوث و ایران سرافراز بیش از ۵۰۰ نفر از نیرو‌های انتظامی با حضور در گلستان شهدا با شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی تا جنگ رمضان تجدید بیعت کردند.

در این مراسم از خانواده چند تن از شهدای نیروی انتظامی به خصوص شهدای اغتشاشات دی ماه تجلیل شد.

نیرو‌های انتظامی، پلیس راهور، یگان ویژه و نیرو‌های آموزشگاه درجه داری شهید بهشتی استان اصفهان با حضور در گلستان شهدا و غبار روبی از مزار شهدا عهد و پیمانی دوباره با این شهدا بستند.

این مراسم در ۲۸ شهرستان استان همزمان اجرا شد.