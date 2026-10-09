در حملات هوایی عربستان یک کارخانه اسفنج‌سازی در منطقه شملان در شمال غربی پایتخت یمن صنعا هدف قرار گرفت و به یک مسجد و ساختمان‌های مسکونی آسیب وارد شد.

حملات عربستان به شمال و شمال غرب صنعا

حملات عربستان به شمال و شمال غرب صنعا

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از کانال تلگرامی وبگاه العهد؛ در حملات هوایی عربستان یک کارخانه اسفنج‌سازی در منطقه شملان در شمال غربی پایتخت یمن صنعا هدف قرار گرفت و به یک مسجد و ساختمان‌های مسکونی آسیب وارد شد.

همچنین در حملات هوایی سعودی، کارخانه «سماء النهضه»، تولید کننده مصالح ساختمانی و تجهیزات برقی در منطقه الجَمَنَه در شمال صنعا هدف قرار گرفت.

وزارت بهداشت یمن نیز اعلام کرد در پی دو تجاوز عربستان به شمال غرب صنعا، شماری از شهروندان از جمله یک زن به شدت زخمی شدند.