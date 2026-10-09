به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، گفت: با احداث و بهره برداری از یک سایت ارتباطی همراه اول، روستای چاه زرد از توابع شهرستان بیرجند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت متصل شد.

بهی افزود: با بهره‌برداری از این سایت، دسترسی ۳۳ خانوار این روستا به خدمات نوین ارتباطی و اینترنت پرسرعت نسل چهارم فراهم شد.

به گفته وی سایت ارتباطی روستای چاه زرد با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات اجرایی شده است.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، گفت: چاه زرد، صد و نود و ششمین روستایی است که از ابتدای دولت چهاردهم در چارچوب طرح‌های توسعه ارتباطات روستایی استان به شبکه ملی اطلاعات متصل شده است.