رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از بارش پراکنده باران در برخی محور‌های مواصلاتی پنج استان کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر ترافیک در اکثر محور‌های مواصلاتی کشور عادی و روان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ ناصر قلی‌نیا با اشاره به آخرین وضعیت جوی محور‌های مواصلاتی کشور در صبح روز جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵، اظهار کرد: بارش پراکنده باران در برخی محور‌های استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و گیلان گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با بیان اینکه تردد در اکثر محور‌های مواصلاتی کشور بدون مشکل و به‌صورت عادی و روان در جریان است، از رانندگان خواست با توجه به احتمال لغزندگی سطح جاده‌ها در محور‌های بارانی، با سرعت مطمئنه حرکت کنند، فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را رعایت کنند و از ترمزگیری ناگهانی بپرهیزند.