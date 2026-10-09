با حضور معاون هماهنگ کننده و رئیس ستاد بزرگداشت هفته انتظامی در استان، مراسم بهره برداری از طرح‌های عمرانی انتظامی استان در شهرستان قائمشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ حسین شریف پور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انتظامی به ویژه دو شهید والامقام استان در حادثه تروریستی سیستان وبلوچستان، یکی از برنامه‌های فرماندهی انتظامی استان در حوزه معیشت کارکنان را اجرای طرح‌های عمرانی و ساختمانی کارکنان اعلام کرد.

وی گفت: طرح ۴۸ واحدی منازل سازمانی قائم شهر در زمینی به مساحت ۶۰۰۰ هزار متر مربع و در ۲ بلوک ۲۴ واحدی با اعتباری بیش از دو هزار میلیارد ریال ساخته شد.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به اینکه طرح شهید سلیمانی با حمایت سردار رادان فرمانده کل فراجا و تلاش شبانه روزی مجموعه انتظامی استان در بخش‌های مختلف برای رفاه و ارتقای معیشت کارکنان انتظامی اجرایی شد.

سرهنگ شریف‌پور افزود: در همین ارتباط، کلانتری ویژه قائمشهر در زمینی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع با اعتباری بیش از ۴۵۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

سرهنگ شریف‌پور بیان کرد: ساختمان دبیرستان پلیس مازندران هم به زودی کلنگ زنی خواهد شد.