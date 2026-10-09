به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیرخانه مرکز امنیت عمومی سینالوا بامداد جمعه گفت که «نزاعی در داخل محوطه زندان رخ داد»، اما جزئیات بیشتری درباره علت این خشونت ارائه نکرد.

بر اساس این گزارش، با اعزام گسترده نیرو‌های امنیتی، کنترل اوضاع دوباره برقرار شد. خبرنگار خبرگزاری فرانسه شاهد ورود یک خودروی زرهی و آمبولانس‌ها به محل بود.

«سینوهه تلز» دبیر مرکز امنیت عمومی سینالوا، در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، گفت: «۹ زندانی و یک نوجوان که برای ملاقات آمده بود، جان باختند و ۱۶ زندانی نیز مجروح شدند.»

ایالت سینالوا در شمال غربی مکزیک به میدان نبرد میان جناح‌های رقیب کارتل قاچاق مواد مخدر تبدیل شده است.

این ایالت یکی از ۶ ایالت مکزیک است که وزارت خارجه آمریکا به دلیل نگرانی‌های امنیتی، به شهروندان خود توصیه می‌کند به آن سفر نکنند.