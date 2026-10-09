هم‌اکنون ۱۰ هزار کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست در ۷۰۰ مرکز شبه‌خانواده زیر نظر این سازمان زیست می‌کنند و ۲۵ هزار کودک نیز به خانواده‌ها سپرده شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس سازمان بهزیستی کشور دیروز در حاشیه آیین گرامیداشت روز کودک در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در مشهد افزود: کودکان مراکز شبه‌خانواده در گروه‌های مختلف شامل شیرخواره، زیر سه سال، سه تا ۶ سال، ۶ تا ۱۲ سال و ۱۲ تا ۱۸ سال قرار دارند.

سید جواد حسینی ادامه داد: جای خوشحالی است که خانواده‌های ایرانی مسئله فرزندخواندگی را کاملاً پذیرفته‌اند و به همین دلیل به ازای هر یک کودک، ۲۵ خانوار متقاضی فرزندخواندگی داریم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: برای سپردن فرزندان به خانواده‌ها باید هم سخت بگیریم و به کسانی بسپاریم که خیالمان راحت باشد زیست خوبی خواهند داشت. طبق تحقیقات، خانواده‌ها و فرزندانی که به آنها سپرده شده‌اند، خوشبختانه از میانگین خانواده‌ها و فرزندان ایرانی خوشبخت‌تر و موفق‌تر هستند.

حسینی در پاسخ به پرسشی درباره مدت زمان فرآیند فرزندخواندگی نیز گفت: این فرآیند را کوتاه کرده‌ایم؛ پیش‌تر شرایط مالی، جمعیتی، بهداشتی و سلامت باید احراز می‌شد و گاهی برخی خانواده‌ها فرزندانی از جنسی خاص می‌خواستند که موجود نبود، اما اکنون این فرآیند بسیار کوتاه شده و در بسیاری از موارد تا ۲ ماه تعیین‌تکلیف می‌شود.

وی بیان کرد: نکته مهم این است که وقتی فرزند را به خانواده می‌سپاریم، خیالمان راحت باشد که این فرزند در مسیر به‌زیستن قرار می‌گیرد. پیش‌تر نقصی وجود داشت که این کودکان پس از ۱۸ سال رها می‌شدند، اما اکنون به‌طور کلی این کودکان را رها نمی‌کنیم و واحد‌های پسارَهسپاری داریم تا زمانی که به سن استقلال، اشتغال و مسکن نرسند، آنها را رها نمی‌کنیم.

روزانه یک کودک تحویل شیرخوارگاه مشهد می‌شود

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی نیز گفت: پارسال ۵۲۶ کودک به شیرخوارگاه علی‌اصغر مشهد تحویل داده شد که به‌طور میانگین روزانه یک کودک به این شیرخوارگاه سپرده می‌شود. مهدی برجی افزود: هم‌اکنون ۲۵۰ خانواده در نوبت فرزندخواندگی قرار دارند. وی اظهار کرد: هم‌اکنون ۳۲ کودک نیز در شیرخوارگاه علی‌اصغر (ع) نگهداری می‌شوند و پارسال ۴۰ کودک نیازمند درمان نیز توسط خانواده‌ها به فرزندخواندگی پذیرفته شدند.