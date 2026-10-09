جایگاه عرضه سی ان جی در چهاردانگه به زودی راه اندازی می‌شود.

سی ان جی چهاردانگه در آستانه افتتاح

سی ان جی چهاردانگه در آستانه افتتاح

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران در بازدید از مناطق روستایی بخش چهاردانگه ساری با اشاره به اجرای طرح گاز CNG در منطقه کرد: این طرح در حال تکمیل و به زودی به بهره برداری می‌رسد که روند اجرای آن با جدیت دنبال شد.

یونسی رستمی افزود: توسعه زیرساخت‌های انرژی و خدمات عمومی در مناطق روستایی، بخشی از برنامه دولت برای ارتقاء سطح خدمات و فراهم کردن بستر مناسب برای توسعه این مناطق اسشت.

وی همچنین خواستار پیگیری مستمر طرح‌های نیمه کاره و ارائه گزارش روند پیشرفت آنها به مدیریت استان شد.