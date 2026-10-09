به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرهنگ آشوری اظهار داشت: مأموران پلیس‌راه آزادراه ساوه ـ همدان در حین گشت‌زنی در سطح این محور، یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ را مشاهده کردند که راننده آن کودکی ۹ ساله بود. خودرو بلافاصله متوقف و پس از اعمال قانون به پارکینگ هدایت شد و راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی گردید.

رئیس پلیس‌راه استان مرکزی به خانواده‌ها هشدار داد: به هیچ‌وجه به فرزندان خود که فاقد گواهینامه هستند اجازه رانندگی ندهید؛ چرا که برابر قوانین و مقررات، رانندگی بدون گواهینامه جرم محسوب شده و با شخصی که خودروی خود را در اختیار افراد فاقد گواهینامه قرار دهد، برابر مقررات کیفری برخورد خواهد شد.