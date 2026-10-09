به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران، از حفر یک حلقه چاه ضربه‌ای آرتزین در شهر کجور شهرستان نوشهر با هدف تقویت تأمین آب شرب این شهر خبر داد.

برارزاده با اشاره به مشخصات چاه افزود: این چاه با عمق ۸۰ متر حفر شده و خروجی آب حدود ۱۰ لیتر در ثانیه است که می‌تواند ظرفیت مناسبی برای تقویت منابع تأمین آب آشامیدنی شهر کجور و پشتیبانی از نیاز آبی حدود ۵ هزار نفر باشد.

او گفت: این چاه از نوع آرتزین است و آب با فشار طبیعی سفره زیرزمینی در آن جریان دارد. برای اجرای این طرح ۲۰ میلیارد ریال از محل منابع عمرانی هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با بیان اینکه چاه هم‌اکنون در مرحله پمپاژ قرار دارد، گفت: پس از تکمیل مراحل فنی و آماده‌سازی، این منبع جدید به‌زودی وارد مدار بهره‌برداری می‌شود و ظرفیت تأمین آب شرب شهر کجور را افزایش خواهد داد.