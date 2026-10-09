به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۷ مهر را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های چین

شینهوا

ایران در روز‌های آینده به دیدگاه‌های آمریکا درباره طرح هفت‌روزه پایان جنگ پاسخ می‌دهد

چین بر نقش تعیین‌کننده نیرو‌های بازار در تعیین نرخ برابری یوان تأکید کرد

چین برای توسعه فناوری شارژ خودرو‌های انرژی نو در بزرگراه‌ها، پس از افزایش تقاضا در تعطیلات ملی، برنامه‌ریزی می‌کند

نامزدی چین برای ریاست سازمان جهانی بهداشت، نشانه حمایت پکن از چندجانبه‌گرایی عنوان شد

ترامپ گفت آمریکا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد

چاینا دیلی

چین پس از تعطیلات روز ملی، شاهد رونق سفر‌ها و افزایش هزینه‌کرد گردشگران بود

پژوهشگران چینی از پیشرفت یک ایمپلنت چشمی خبر دادند که می‌تواند امید تازه‌ای برای برخی افراد نابینا ایجاد کند

چین با توسعه هوش مصنوعی، به دنبال نوسازی کشاورزی و بهبود مدیریت مزارع پرورش خوک است

چین و اتحادیه اروپا در پی افزایش اختلافات تجاری، گفت‌و‌گو‌ها درباره دسترسی به بازار و توازن مبادلات را ادامه می‌دهند

نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت با حضور پررنگ ناشران و فعالان صنعت نشر چین آغاز شد

گلوبال تایمز

چین و اتحادیه اروپا هم‌زمان با دیدار مقام‌های تجاری، تلاش‌ها برای مدیریت اختلافات اقتصادی را افزایش دادند

چین ادعا‌ها درباره تضعیف عمدی ارزش یوان برای کسب مزیت تجاری را رد کرد

چین اعلام کرد در جریان سفر نیکلای پاتروشف، گفت‌و‌گو‌های راهبردی با روسیه را تعمیق خواهد کرد

پژوهشگران دانشگاه تسینگ‌هوا به پیشرفتی در ساخت ساعت هسته‌ای برای اندازه‌گیری بسیار دقیق زمان دست یافتند

چین از توسعه ابزار‌های هوشمند کشاورزی، از جمله پهپاد‌ها و ماشین‌آلات برداشت خودکار، برای فصل برداشت پاییزی خبر داد

چین خرید طلا را برای بیست‌وسومین ماه پیاپی ادامه داد

چین اعلام کرد در برابر فروش تسلیحات آمریکا به تایوان قاطعانه موضع می‌گیرد.

سی‌جی‌تی‌ان

ترامپ از تعویق هرگونه حمله آمریکا به ایران تا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر خبر داد

ایران اعلام کرد در روز‌های آینده پاسخ خود را به دیدگاه‌های آمریکا درباره طرح هفت‌روزه پایان جنگ ارائه می‌کند

سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی خود از رشد تجارت جهانی کالا در سال ۲۰۲۶ را به ۳.۹ درصد افزایش داد

چین با توسعه فناوری‌های نوین، به دنبال بهبود بهره‌وری کشاورزی و افزایش تولید غلات است

دانشمندان چینی نقشه سه‌بعدی سلولی چرخه کامل رشد برنج را توسعه دادند

سه سال پس از آغاز جنگ غزه، بحران انسانی و بن‌بست سیاسی همچنان از مهم‌ترین نگرانی‌های منطقه است

چین از افزایش چشمگیر استفاده از ایستگاه‌های شارژ خودرو‌های انرژی نو در بزرگراه‌ها طی تعطیلات روز ملی خبر داد

روزنامه مردم

مقام‌های چین بر ضرورت تقویت حمایت‌های حقوقی از کارکنان مشاغل نوظهور تأکید کردند

چین در تلاش است با توسعه خدمات توان‌بخشی و مراقبت از سالمندان، پاسخ‌گویی به نیاز‌های اجتماعی را گسترش دهد

چین اعلام کرد در موضوع ایران، همچنان از راه‌حل سیاسی و دیپلماتیک و گفت‌و‌گو برای کاهش تنش‌ها حمایت می‌کند