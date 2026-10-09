سارق حرفهای منازل در دلیجان به دام پلیس افتاد
فرمانده انتظامی دلیجان از دستگیری یک سارق حرفهای منزل و کشف دو فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
سرهنگ جعفر اسکینی در تشریح این خبر اظهار داشت: با توجه به وقوع چند فقره سرقت منزل در این شهرستان، رسیدگی به موضوع بهصورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پلیس تحقیقات خود را آغاز کردند و با اقدامات فنی موفق شدند یک سارق حرفهای و سابقهدار را در این خصوص شناسایی کنند.
فرمانده انتظامی دلیجان تصریح کرد: مأموران پس از هماهنگی قضایی، متهم را در عملیاتی منسجم دستگیر و به مقر انتظامی دلالت دادند.
سرهنگ اسکینی با بیان اینکه متهم در تحقیقات اولیه به دو فقره سرقت منزل اعتراف کرد، گفت: سارق پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه زندان شد و تلاش برای دستگیری همدستان وی ادامه دارد.