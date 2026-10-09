فرمانده انتظامی دلیجان از دستگیری یک سارق حرفه‌ای منزل و کشف دو فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سارق حرفه‌ای منازل در دلیجان به دام پلیس افتاد

سارق حرفه‌ای منازل در دلیجان به دام پلیس افتاد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرهنگ جعفر اسکینی در تشریح این خبر اظهار داشت: با توجه به وقوع چند فقره سرقت منزل در این شهرستان، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس تحقیقات خود را آغاز کردند و با اقدامات فنی موفق شدند یک سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار را در این خصوص شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی دلیجان تصریح کرد: مأموران پس از هماهنگی قضایی، متهم را در عملیاتی منسجم دستگیر و به مقر انتظامی دلالت دادند.

سرهنگ اسکینی با بیان اینکه متهم در تحقیقات اولیه به دو فقره سرقت منزل اعتراف کرد، گفت: سارق پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه زندان شد و تلاش برای دستگیری همدستان وی ادامه دارد.