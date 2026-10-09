به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سعید راعی افزود: حدود ۶۰ هزار راس دام سنگین که در واحد‌های صنعتی، نیمه صنعتی و سنتی نگهداری می‌شوند و بیش از ۸۰ هزار رأس گوسفند و بز وجود دارد که تحت نظارت شبکه دامپزشکی هستند.

وی گفت: در برخوار حدود ۵۶۰ رأس اسب تحت نظارت دامپزشکی قرار دارند، در حالی که جمعیت اسب شهرستان به ۳ هزار رأس برآورد می‌شود.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان برخوار افزود: در حوزه واکسیناسیون بروسلوز و تب برفکی دام‌ها از مهر پارسال تاکنون ۲۷۵ هزار و ۵۶۸ نوبت‌سر واکسیناسیون به‌صورت رایگان انجام شده است.

وی با اشاره به نظارت بر مراکز عرضه و تولید فرآورده‌های خام دامی گفت: شهرستان برخوار دارای چهار سردخانه صنعتی، هفت واحد قطعه‌بندی و بسته‌بندی، یک کشتارگاه دام، دو کشتارگاه طیور، سه ایستگاه فعال جمع‌آوری شیر و حدود ۳۴۰ مرکز عرضه فرآورده‌های خام دامی است.

راعی افزود: از ۶۹۵ مورد بازرسی از مراکز تحت نظارت و بازرسی شبکه دامپزشکی، ۳۹ تن فرآورده خام دامی توقیف شده که ۳۰ تن پس از طی مراحل قانونی معدوم و از چرخه مصرف انسانی خارج شده است و در این راستا، ۳۵ پرونده قضایی تشکیل و به مراجع قضایی معرفی و ۹ واحد متخلف پلمب شده‌اند.

وی از شناسایی و خروج حدود ۱۴ تن عسل فاقد صلاحیت مصرف انسانی از چرخه مصرف خبر داد و گفت: این محموله پس از انجام آزمایش‌های لازم و تأیید عدم صلاحیت مصرف انسانی، با طی مراحل قانونی از چرخه مصرف خارج و برای استفاده در تولید خوراک به واحد صنعتی منتقل شد.

راعی از واکسیناسیون رایگان ۹۸ هزار و ۵۰۰ قطعه طیور بومی در چهار مرحله علیه بیماری نیوکاسل خبر داد و گفت: این اقدام با هدف کنترل بیماری در واحد‌های روستایی و جلوگیری از انتقال بیماری به واحد‌های صنعتی انجام شده است.