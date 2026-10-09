آقای حاجی بابایی مدیریت اقتصاد را از مهم‌ترین اولویت‌های کشور دانست و گفت: در شرایط کنونی، مدیریت اقتصاد باید در بالاترین سطح مورد توجه قرار گیرد و تمام توان مسئولان در کشور به سمت مدیریت اقتصادی و حل مسائل معیشتی مردم هدایت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا حاجی‌بابایی با اشاره به ضرورت مقابله با جنگ روانی و اقتصادی دشمن، اظهار کرد: در این بخش ضرورت دارد تا ما در نوع گفتمان، آمار و ارقامی که ارائه می‌کنیم و همچنین در بیان مشکلات کشور، به چند نکته توجه داشته باشیم؛ نخست اینکه کارشناسی و دقیق سخن بگوییم.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: نکته دوم این است که هر واقعیتی را نباید به هر شکلی بیان کرد؛ چرا که اخبار و آماری که در کشور ارائه می‌شود، تنها از سوی مردم شنیده نمی‌شود، بلکه دنیا و دشمن نیز آن را رصد می‌کنند؛ بنابراین نباید به دشمن کد بدهیم که «در اینجا ضعف داریم و در آنجا مشکل داریم» تا از این موارد در تبلیغات خود استفاده کند و در نهایت عده‌ای نیز به ایجاد ناامیدی در میان مردم کمک کنند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ایجاد هرگونه یأس و ناامیدی، گناهی نابخشودنی است. البته این به معنای آن نیست که نباید نقد کنیم؛ نقد‌ها باید بیان شوند و مشکلات نیز باید مورد توجه قرار گیرند، اما تیره و تار نشان دادن وضعیت کشور قابل قبول نیست.

حاجی‌بابایی با بیان اینکه کشور در زمینه‌های گوناگون رو به رشد است، ادامه داد: الحمدالله کشور قدرتمند و قوی است، در مقابل آمریکا ایستاده و مقابله کرده است، اما در کنار این پیشرفت‌ها، اشکالاتی نیز وجود دارد که حتماً باید برطرف شوند.

او تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی نیز باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند. این موضوع فقط مربوط به مجلس نیست، بلکه مجلس، دولت، قوه قضائیه و همه نهاد‌ها باید نسبت به شرایط موجود مسئولانه‌تر عمل کنند. امروز باید بیش از هر زمان دیگری کار کنیم.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی مدیریت اقتصاد را از مهم‌ترین اولویت‌های کشور دانست و گفت: در شرایط کنونی، مدیریت اقتصاد باید در بالاترین سطح مورد توجه قرار گیرد و تمام توان مسئولان در کشور به سمت مدیریت اقتصادی و حل مسائل معیشتی مردم هدایت شود.

حاجی‌بابایی خاطرنشان کرد: مردم از این ناراحت نمی‌شوند که جنگ موجب گرانی شود؛ آنچه مردم را ناراحت می‌کند این است که بی‌مدیریتی یا کم‌دقتی موجب گرانی شود. اینکه مجموعه‌هایی خواسته یا ناخواسته به دشمن کمک کنند، پذیرفتنی نیست و باید با آنها برخورد شود.

او در پایان تأکید کرد: هرگونه ایجاد بستر برای سیاه‌نمایی، تبلیغ دشمن و فراهم کردن زمینه سوءاستفاده دشمن، قطعا نابخشودنی است و همه دستگاه‌ها باید در این زمینه با دقت و مسئولیت بیشتری عمل کنند.