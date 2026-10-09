به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رییس پلیس پیشگیری از وقوع جرم فرماندهی انتظامی مازندران با بیان اینکه هم اکنون ۶۰ درصد روستا‌های دهیاری مازندران، مجهز به این دوربین‌ها هستند گفت: از ۳۶۰۰ روستای مازندران، هم اکنون ۲۴۰۰ روستا دهیاری دارند که طرح نصب دوربین‌های نظارتی را در حال جرا دارند.

سرهنگ خادمی افزود: این دوربین‌ها همراه با قابلیت شناسایی افراد و فعالیتها، پلاک خوان هم هستند که در شناسایی خودرو‌های متخلف نیز نقش مهمی دارند.

وی با اعلام آمادگی این یگان برای نصب دوربین‌های نظارتی در روستا‌های مازندران گفت: با همکاری نظام مهندسی ساختمان و کانون مهندسان، پروانه‌های ساختمانی برای واحد‌هایی صادر می‌شود که پیوست‌های ایمنی و امنیتی را رعایت کنند.

رییس پلیس پیشگیری از وقوع جرم فرماندهی انتظامی مازندران تاکید کرد: روستا‌ها و مناطق مختلف مازندران می‌توانند با همکاری پلیس پیشگیری برای نصب این دوربین‌ها و یا به کارگیری نگهبان محله اقدام کنند.