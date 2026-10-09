به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرهنگ مجتبی جمالی در این‌باره اظهار داشت: طی هفته گذشته در پی اعلام خبری مبنی بر قتل جوانی در شهرستان ساوه بر اثر شلیک با سلاح شکاری، بلافاصله مأموران انتظامی و کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان در صحنه حاضر شدند و نسبت به بررسی و پیگیری موضوع اقدام کردند.

وی افزود: با بررسی‌های صورت‌گرفته، اقدامات فنی و تلاش شبانه‌روزی کارآگاهان پلیس آگاهی، متهم که به یکی از استان‌های همجوار گریخته بود، شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر شد.

سرهنگ جمالی با اشاره به کشف سلاح شکاری به‌کاررفته در قتل از مخفیگاه متهم، خاطرنشان کرد: متهم علت قتل را اختلافات قبلی با مقتول اعلام کرد و به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.