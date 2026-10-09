به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بابک قاضی با بیان اینکه سرشماری زنبورستان‌ها با مسئولیت سازمان جهاد کشاورزی استان و با همکاری اتحادیه و تشکل‌های زنبورداری انجام می‌شود، افزود: از زنبورداران درخواست می‌شود برای ثبت و تکمیل اطلاعات، با عوامل سرشماری همکاری کنند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به آغاز فصل برداشت عسل در استان، گفت: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۷۲۹۰ تن عسل در کرمانشاه تولید شود که تقریباً مشابه میزان تولید سال گذشته است.

قاضی همچنین با بیان اینکه بر اساس آخرین سرشماری حدود سه هزار بهره‌بردار و زنبوردار در استان فعالیت دارند، افزود: زنبورداری در تمامی شهرستان‌های استان انجام می‌شود و شهرستان صحنه به دلیل برخورداری از پوشش گیاهی غنی و باغات متعدد، بیشترین میزان تولید عسل را دارد.

وی با بیان اینکه کرمانشاه پنجمین تولیدکننده بزرگ عسل کشور است، گفت: بخشی از عسل تولیدی استان به صورت بسته‌بندی و بخش عمده آن به شکل فله‌ای به سایر استان‌های کشور ارسال می‌شود.