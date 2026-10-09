استاد محمدرضا اسحاقی گرجی، چهره ماندگار موسیقی اقوام ایران، به جمع سفیران آب پیوست و کارت عضویت این پویش را دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در مراسمی، لوح سپاس و کارت عضویت سفیر آب به استاد اسحاقی اهدا شد و وی به صورت رسمی به جمع سفیران آب پیوست.

محمدرضا اسحاقی در این همایش با اشاره به نقش آب در زندگی و اقتصاد و فرهنگ مازندران، گفت: در مورد اهمیت آب حرف‌های زیادی گفته شده است. اما من باورم این است که آب را باید مانند فرزندان و نوه‌های‌مان دوست داشته باشیم.

وی افزود: نمی‌توانیم مدعی باشیم که فرزندان‌مان را دوست داریم، اما برای آینده آنها نگران محیطی که در آن زندگی می‌کنند نباشیم.

این هنرمند برجسته موسیقی اقوام ایران تاکید کرد: حفاظت از آب و منابع آبی مانند حفاظت از فرزندان‌مان باید برای ما اهمیت داشته باشد. تخریب جنگل‌ها، منابع طبیعی، رودخانه‌ها و چشمه‌ها آسیب زدن به آینده فرزندان‌مان است.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سال ۱۳۹۶ نام محمدرضا اسحاقی را به عنوان گنجینه زنده بشری در فهرست آثار ملی کشور ثبت کرد و سال ۱۳۹۹ نیز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان درجه یک هنری به وی اعطا شد.

در این مراسم همچنین شماری از کشاورزان نیز با دریافت کارت عضویت، به جمع سفیران آب پیوستند.