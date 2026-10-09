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استاندار مازندران با اشاره به اهمیت فعالیتهای گمرک در استان گفت: گمرکات استان باید به سمت فعالیت ۲۴ ساعته حرکت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، جلسه همافزایی و بررسی مسائل و موانع حوزه بنادر، تجارت و گمرک استان مازندران با حضور مهدی یونسیرستمی استاندار مازندران و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و اقتصادی استان برگزار و بر ضرورت افزایش هماهنگی بین دستگاهها برای تسهیل امور و شتاببخشی به فعالیتهای اقتصادی تأکید شد.
در این نشست، تولایی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، مدیران بنادر امیرآباد، نوشهر و فریدونکنار و همچنین مدیران گمرک و غله استان حضور داشتند و چالشهای پیشروی فعالیتهای بندری و تجاری استان مورد بررسی قرار گرفت.
استاندار مازندران در این جلسه با تأکید بر ضرورت هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای مرتبط، خواستار اتخاذ رویکردی واحد برای رفع موانع، تسهیل فرآیندهای اجرایی و تقویت ظرفیتهای اقتصادی و بندری استان شد.
مهدی یونسیرستمی با اشاره به ضرورت فعالیت مستمر گمرک در بنادر استان افزود: تأمین نیروی انسانی مورد نیاز گمرک باید با جدیت پیگیری شود تا زمینه فعالیت ۲۴ ساعته گمرک فراهم شود و وقفهای در روند فعالیتهای اقتصادی و تجاری ایجاد نشود.
وی همچنین بر ضرورت فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور و فعالیت نیروهای انسانی تأکید کرد و گفت: اسکان مناسب نیروی انسانی از الزامات تداوم فعالیت شبانهروزی است و باید برای تأمین امکانات و شرایط مناسب اسکان نیروها برنامهریزی و اقدام شود.
استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت نتیجهمحوری در پیگیری مسائل گفت: گزارشها نباید فقط بیان مشکلات باشد، بلکه باید خروجیمحور باشد و مشخص شود برای هر مسئله چه اقدامی شده و به چه نتیجهای رسیده است.
وی افزود: مبنای ارزیابی عملکرد دستگاهها باید میزان حل مسائل و نتیجه ملموس باشد و گزارشهای بعدی باید بر اساس اقدامات انجامشده، نتایج حاصل و موانع باقیمانده ارائه شود.
در ادامه، مدیران حاضر در نشست گزارشی از وضعیت فعالیتها، ظرفیتها، مسائل و موانع موجود در حوزههای تحت مدیریت خود ارائه کردند و راهکارهای عملیاتی برای تسهیل امور و تسریع در روند اقدامات مورد بررسی قرار گرفت.