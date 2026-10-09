استاندار قم با اشاره به تشدید پدیده گردوغبار در روز‌های اخیر و ارتباط بخشی از این مسئله با خشک‌شدن تالاب‌ها و کاهش جریان‌های آبی، بر ضرورت صیانت از حقابه استان و جلوگیری از هرگونه مداخله مؤثر بر جریان طبیعی رودخانه شور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، آقای اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، در حاشیه بازدید از منطقه رودخانه شور و اطراف آن، گفت: استان قم با چندین مخاطره مهم مواجه است که یکی از آنها پدیده گردوغبار است و در روز‌های اخیر نیز آثار این مسئله در سطح شهر قم به‌طور محسوس مشاهده شد.

وی با بیان اینکه منشأ گردوغبار در قم یکسان نیست، افزود: بخشی از گردوغبار منشأ خارج از استان دارد و بخشی نیز از داخل استان شکل می‌گیرد، اما یکی از عوامل مهم در این زمینه به خشک‌شدن تالاب‌ها و عرصه‌های طبیعی استان بازمی‌گردد که باید برای آن چاره‌اندیشی جدی شود.

استاندار قم با اشاره به وضعیت تالاب‌ها و منابع آبی استان تصریح کرد: وقتی درباره خشک‌شدن تالاب‌هایی مانند مره و دیگر پهنه‌های آبی منطقه صحبت می‌کنیم، باید ریشه‌های این مسئله را نیز مورد توجه قرار دهیم؛ یکی از موضوعات مهم در این زمینه، حفاظت از حقابه‌هایی است که برای تأمین آب این عرصه‌های طبیعی اهمیت دارند.

آقای بهنام‌جو ادامه داد: حقابه استان قم موضوعی نیست که بتوان نسبت به آن بی‌تفاوت بود و باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، مدیریتی و کارشناسی، از حقوق آبی استان صیانت کنیم تا جریان‌های طبیعی آب بیش از این تحت تأثیر قرار نگیرند.

وی همچنین به مشکلات دامداران و گله‌داران منطقه اشاره کرد و گفت: جوامع محلی، عشایر و گله‌داران این مناطق نیز به منابع آب موجود در مسیر و آبخوان‌ها وابسته هستند و کاهش دسترسی به آب، علاوه بر آثار زیست‌محیطی، مستقیماً بر زندگی و معیشت آنها تأثیر می‌گذارد.

استاندار قم با اشاره به برخی عوامل مؤثر بر کاهش ورودی آب به استان افزود: در بالادست، ایجاد سد‌ها و آب‌بندها، توسعه برخی باغ‌ها و احداث خانه‌باغ‌ها از جمله اقداماتی است که می‌تواند بر جریان آب و میزان ورودی آن به استان قم اثرگذار باشد و لازم است آثار این اقدامات با دقت و نگاه کارشناسی بررسی شود.

مهندس بهنام‌جو تأکید کرد: در شرایط فعلی، حداقل باید بتوانیم وضعیت موجود را حفظ کنیم و اجازه ندهیم با کاهش بیشتر جریان‌های آبی، استان در سال‌های آینده با مشکلات و گرفتاری‌های بیشتری مواجه شود.

وی افزود: به همین دلیل، بازدید میدانی از مجموعه منطقه شامل رودخانه شور، تالاب مره و محدوده‌های مرتبط با دریاچه نمک انجام شد تا وضعیت منابع آبی و مسیر‌های تأمین آب این پهنه‌ها از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد و بتوانیم بر مبنای یک کار علمی و کارشناسی، اقدامات اساسی برای حفظ حقوق آبی استان انجام دهیم.

استاندار قم با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و مطالعات تخصصی خاطرنشان کرد: موضوع آب، محیط زیست و حقابه استان باید با بررسی دقیق مسیر‌های طبیعی جریان آب، سوابق موجود و مطالعات کارشناسی دنبال شود و در این زمینه، حفظ حقوق استان قم و جلوگیری از ایجاد مخاطرات جدید، مورد توجه جدی مدیریت استان قرار خواهد گرفت.

آقای بهنام‌جو همچنین با اشاره به اهمیت رودخانه شور در تأمین نیاز‌های زیست‌محیطی منطقه گفت: باید شرایطی فراهم شود که جریان طبیعی آب رودخانه حفظ شود و عوامل مؤثر بر کاهش آن، چه در داخل استان و چه در خارج از استان، با دقت مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

استاندار قم افزود: موضوع حقابه و جریان رودخانه شور یک مسئله صرفاً مربوط به یک نقطه یا یک دستگاه نیست؛ آثار آن می‌تواند محیط زیست، تالاب‌ها، مراتع، منابع طبیعی، معیشت جوامع محلی و حتی وضعیت گردوغبار استان را تحت تأثیر قرار دهد و به همین دلیل نیازمند پیگیری هماهنگ و مستمر دستگاه‌های مسئول است.