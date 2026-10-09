به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کتابخانه مرکزی ساری، طرح ملی و مطالبه چندین‌ساله جامعه فرهنگی مازندران، پس از سال‌ها پیشرفت محدود و نیمه کاره ماندن، با پیگیری استاندار مازندران و تأمین اعتبارات مورد نیاز، شتاب گرفته و اکنون در آستانه تکمیل قرار دارد. ‎

استاندار مازندران گفت: این اعتبار با هدف رفع مشکلات زیرساختی و تأمین نیاز‌های اساسی طرح اختصاص یافت و زمینه را برای پیشبرد بخش‌های مختلف را فراهم کرد.

مهدی یونسی افزود: نصب ترانس برق، محوطه‌سازی، توسعه زمین پیرامونی، دیوارسازی و تکمیل انشعابات داخلی آب و فاضلاب از جمله اقدامات زیرساختی طرح است که بخشی از آن اجرا شده و بخش‌های باقی‌مانده نیز در حال پیگیری است.

در بخش داخلی ساختمان نیز تکمیل نازک‌کاری، برقراری ارتباط میان دو سالن شرقی و غربی، اجرای کف‌پوش سالن و اتاق‌های مطالعه در دستور کار قرار گرفته است.

بر اساس تأکید استاندار، هر یک از بخش‌های باقی‌مانده باید با تعیین مسئولیت دستگاه‌های مربوطه و نظارت مستمر، به سرعت دنبال شود تا طرج به زودی تکمیل شود.

تمرکز فعلی بر تکمیل تأسیسات، محوطه، فضا‌های داخلی، تجهیزات حفاظتی و سایر جزئیات باقی‌مانده است و روند اجرای طرح به صورت مرحله به مرحله دنبال می‌شود.

ساخت این کتابخانه در پنج طبقه پیش‌بینی شده که شامل زیرزمین، همکف، طبقه اول، دوم و سوم است. پذیرش مراجعان، فروشگاه، سالن انتظار، کافی‌نت، نشریات روز، نمایشگاه، سالن سمعی بصری، سالن‌های مطالعه گروهی و فردی، سالن کنفرانس، سالن اجتماعات با ظرفیت ۳۵۰ نفر در ۲ طبقه با ورودی‌های مستقل، مخازن نگهداری کتاب با ظرفیت ۸۰ هزار جلد، اتاق‌های پذیرایی و خدمات مهمانان، سالن نمایش و فضا‌های جانبی آمفی‌تئاتر است.