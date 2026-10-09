به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد در این برنامه ورزشی که با همکاری پارک علم و فناوری استان و مشارکت هیئت‌های ورزشی همگانی برگزار شد جمعی از نخبگان و فناوران فعال در حوزه‌های فرهنگی، فناوری، اقتصادی و صنعتی حضور داشتند.

رئیس بنیاد نخبگان استان کهگیلویه و بویراحمد در این همایش گفت: برنامه‌های امسال هفته ملی نخبگان در استان با هدف ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های علمی و فناورانه نخبگان و نیازهای توسعه‌ای استان، به‌ویژه در بخش‌های صنعتی، کارآفرینی و اقتصاد دانش‌بنیان، برگزار شد.

حمدالله اکوانی افزود: آشنایی مردم با فلسفه نام‌گذاری روز ملی نخبگان و هفته ملی نخبگان، معرفی خدمات و حمایت‌های نظام از نخبگان و فناوران و اطلاع‌رسانی درباره برنامه‌های حمایتی بنیاد ملی نخبگان، از اهداف برگزاری این برنامه‌هاست.

وی ادامه داد: بهره‌گیری از توان علمی، تخصصی وفناورانه نخبگان می‌تواند زمینه‌ساز توسعه استان و پاسخ‌گویی به نیازهای بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی باشد.