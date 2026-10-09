به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر جایگاه راهبردی کشاورزی در امنیت غذایی و استقلال کشور گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول می‌تواند مقدمه نظارت یکپارچه بر زمین و هویت‌بخشی به زمین‌های کشاورزی باشد، اما اجرای آن بدون مشارکت همه دستگاه‌ها، رسانه‌ها و مهم‌تر از همه آموزش و همراهی بهره‌برداران محقق نمی‌شود.

اسداله تیموری‌یانسری در همایش قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، با اشاره به نقش مازندران در تولید محصولات کشاورزی کشور گفت: مازندران با تولید بیش از هشت و نیم میلیون تن از حدود ۸۰ نوع محصول زراعی و کشاورزی، سهم بسزایی در تأمین سبد تولیدات کشور، سفره مردم، امنیت غذایی و صادرات دارد.

وی افزود: اگر نقش سه استان شمالی و یکی دو استان دیگر کشور در زمین‌های زراعی و کشاورزی نادیده گرفته شود، مرتکب یک اشتباه تاریخی شده‌ایم. امروز یکی از اصلی‌ترین موضوعات روی میز استان‌های شمالی، نحوه مواجهه با مازاد تولید است؛ ما روزانه هزار و ۱۰۰ تن مرغ، سه و نیم میلیون تن مرکبات، بیش از ۳۵۰ هزار تن کیوی و بیش از ۱۲۶ هزار تن محصولات و فرآورده‌های شیلاتی تولید می‌کنیم و دغدغه اصلی، بازار این مازاد است.

مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول را قانونی مهم و تکامل‌یافته توصیف کرد و گفت: این قانون پس از سال‌ها بررسی و کشمکش، تصویب شده و می‌خواهد به جای قوانین جزیره‌ای و متولیان پراکنده، نظارت یکپارچه بر زمین‌ها ایجاد کند، زیرا سند رسمی به زمین، مالک، کشاورز و بهره‌بردار هویت می‌دهد و حق و حقوق آنان را قابل کنترل، حفظ، نظارت و هدایت می‌کند.

تیموری‌یانسری افزود: در اجرای این قانون دست‌کم ۱۲ دستگاه مختلف همکاری دارند وقوه قضاییه به عنوان متولی اصلی، رسانه‌ها، صداوسیما و سایر نهاد‌ها باید در این فرایند مشارکت جدی داشته باشند.