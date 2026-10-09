به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تأمین و توزیع ۸۴۲۰۰ کیلوگرم انواع آفت‌کش‌های نباتی ویژه مبارزه با آفات و بیماری‌های کشت برنج در نیمه نخست امسال خبر داد.

رضا افراسیابی با اشاره به اهمیت مدیریت آفات در کشت برنج، اعلام کرد: در راستای حمایت از کشاورزان، ۸۴۲۰۰ کیلوگرم انواع آفت‌کش‌های نباتی دارای شناسنامه تولید، در نیمه نخست سال جاری در سطح استان توزیع شده است.

وی افزود: این نهاده‌ها که برای مبارزه با آفات و بیماری‌های رایج برنج انتخاب شده‌اند، از میان محصولات دارای مجوز انتخاب و در اختیار کارگزاران توزیع تعاونی و خصوصی قرار گرفته‌اند. افراسیابی تأکید کرد که همه فرآیند توزیع این آفت‌کش‌ها زیرپوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و با رعایت استاندارد‌های لازم در میان کشاورزان متقاضی استان مازندران انجام شده است.

مازندران با تولید بیش از ۸ و نیم میلیون تن محصولات کشاورزی، بزرگترین تولید کننده ۱۵ محصول کشاورزی کشور است.