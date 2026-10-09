به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: در راستای سیاست‌های نظارتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای تأمین پایدار دارو و اقلام ضروری، کارشناسان دانشگاه، با حضور میدانی در شرکت‌های پخش دارویی استان، روند تأمین و توزیع دارو، ذخایر استراتژیک و اقلام حیاتی مورد نیاز مراکز درمانی و داروخانه‌ها را ارزیابی کردند.

دکتر شهرام علا، رصد مستمر بازار و شناسایی اقلام در معرض کمبود پیش از ایجاد اختلال در دسترسی بیماران را از اولویت‌های این معاونت اعلام کرد و افزود: برنامه ریزی تأمین باید پیش دستانه باشد و نیاز داروخانه‌ها و مراکز درمانی به گونه‌ای مدیریت شود که نوسانات احتمالی در زنجیره تأمین، خللی در استمرار خدمات ایجاد نکند.

وی همچنین بر تقویت ذخایر استراتژیک دارویی و بیمارستانی، به ویژه سرم‌ها و اقلام حیاتی و پرمصرف و نیز تأمین پایدار دارو‌های شیمی درمانی و بیماران خاص تأکید کرد و خواستار پیش بینی ذخایر متناسب با الگوی مصرف مراکز درمانی شد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران نظارت بر نحوه توزیع و ردیابی اقلام دارویی را بخش دیگری از مسئولیت معاونت غذا و دارو در صیانت از زنجیره تأمین دانست و بر استمرار بازرسی‌ها و تعامل مستقیم با شبکه پخش برای شناسایی و رفع سریع موانع احتمالی تأمین تأکید کرد.

با توجه به فصل سرما و افزایش بیماری‌های تنفسی، تأمین و توزیع هدفمند واکسن آنفلوانزا و سایر اقلام مورد نیاز این فصل نیز در این پایش مورد توجه قرار گرفت.

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، در زمان این پایش کمبود قابل توجهی در تأمین دارو‌های مورد نیاز داروخانه‌ها و مراکز درمانی مشاهده نشد و معاونت غذا و داروی دانشگاه، استمرار پایش میدانی، رصد موجودی اقلام ضروری و تقویت ذخایر استراتژیک را در دستور کار خود قرار داده است.