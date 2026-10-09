به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرماندار رامسر با اشاره به اهمیت اجرای مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی دالخانی گفت: این طرح یکی از طرح‌های مهم تأمین و پایداری آب آشامیدنی شهرستان است که با هدف تقویت زیرساخت‌های آبرسانی و در راستای پدافند غیرعامل در حال اجراست. ‎

مسلم قبادیان افزود: طرح ساخت مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی دالخانی در دولت چهاردهم آغاز شد و این طرح به‌عنوان یکی از اجزای مجتمع آبرسانی شماره یک مازندران، نقش مهمی در تأمین آب آشامیدنی پایدار مردم رامسر خواهد داشت.

وی گفت: با توجه به جمعیت شناور شهرستان در روز‌های حضور گردشگران و مسافران، به‌ویژه در فصل تابستان، فراهم کردن ظرفیت ذخیره آب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این مخزن می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز آبی شهرستان را پوشش دهد.

فرماندار رامسر با تأکید بر نقش ویژه این مخزن تاکید کرد:ظرفیت این مخزن به‌گونه‌ای است که می‌تواند آب مورد نیاز شهرستان رامسر را تا حدود ۴۸ ساعت تأمین کند.

به گفته قبادیان، تکمیل مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی دالخانی، گامی مهم برای افزایش تاب‌آوری شبکه آب، مدیریت شرایط اضطراری و ارتقای پایداری آب آشامیدنی شهرستان رامسر خواهد بود.