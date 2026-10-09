معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به فعالیت بیش از ۱۶ هزار واحد فناور در پارک‌های علم و فناوری کشور گفت: این مجموعه‌ها بخش مهمی از ظرفیت نیرو‌های خلاق و استعداد‌های دانشگاهی را در خود جای داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،محمدنبی شهیکی در مراسم سی‌امین سال تاسیس دانشگاه بناب با اشاره به فعالیت بیش از ۱۶ هزار واحد فناور در پارک‌های علم و فناوری کشور گفت: این مجموعه‌ها بخش مهمی از ظرفیت نیرو‌های خلاق و استعداد‌های دانشگاهی را در خود جای داده‌اند و دانشگاه‌ها باید آموزش، پژوهش و فناوری را در یک زنجیره به‌ هم‌ پیوسته دنبال کنند.

وی توسعه زیرساخت‌ها و نهاد‌های علم و فناوری را از سیاست‌های اولویت‌دار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عنوان کرد و گفت:طی سال‌های گذشته اقدامات گسترده‌ای برای شکل‌گیری نهاد‌های علمی و فناوری در کشور انجام شده است.

وی با اشاره به فعالیت حدود ۶۰ پارک علم و فناوری و ۹ فن‌بازار منطقه‌ای در کشور افزود: تاکنون ۴۴ صندوق پژوهش و فناوری، ۲۹۵ مرکز رشد و واحد فناوری و ۲۴ پردیس فناوری نیز در کشور ایجاد شده است.

شهیکی با تاکید بر ضرورت بازتعریف نقش دانشگاه‌ها در زیست‌بوم علم و فناوری کشور اظهار کرد: دانشگاه‌ها در ابتدا عمدتاً بر آموزش متمرکز بودند و سپس پژوهش به یکی از ارکان اصلی آنها تبدیل شد، اما با شکل‌گیری پارک‌های علم و فناوری حلقه فناوری نیز به این زنجیره افزوده شد.

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: دانش تولیدشده در دانشگاه زمانی می‌تواند اثرگذاری خود را نشان دهد که از مرحله پژوهش عبور کرده و در جامعه، صنعت و بازار نمود پیدا کند؛ از این رو پارک‌های علم و فناوری با هدف ایجاد ارتباط میان دانشگاه، صنعت و بازار شکل گرفته‌اند.

وی فعالیت بیش از ۱۶ هزار واحد فناور در پارک‌های علم و فناوری کشور را ظرفیت مهمی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دانست و گفت: این واحد‌ها گنجینه‌ای از نیرو‌های خلاق و استعداد‌های نوآور هستند که بخش قابل توجهی از آنها از دل دانشگاه‌ها شکل گرفته‌اند.

شهیکی افزود: دانشگاه‌ها باید در کنار آموزش و پژوهش، موضوع فناوری را نیز به‌صورت جدی دنبال کنند تا زنجیره تولید دانش تا خلق ارزش در کشور تکمیل شود.

وی با اشاره به تنوع ساختار پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد بیان کرد: در کشور علاوه بر پارک‌های منطقه‌ای و دانشگاهی، پارک‌های تخصصی نیز در حوزه‌های مختلف ایجاد شده‌اند و مراکز رشد در دانشگاه‌ها و نقاط مختلف کشور، بستر مناسبی برای رشد ایده‌ها و شکل‌گیری کسب‌وکار‌های نوآورانه فراهم کرده‌اند.

معاون وزیر علوم همچنین درباره تغییر معیار‌های رقابت میان دانشگاه‌ها در سال‌های آینده گفت: برخورداری از قدمت و زیرساخت‌های فیزیکی به‌تنهایی نمی‌تواند جایگاه یک دانشگاه را در آینده تعیین کند، بلکه توان نوآوری، استفاده از فناوری‌های جدید و میزان توانایی دانشگاه در خلق ارزش از عوامل تعیین‌کننده خواهد بود.

وی با اشاره به سی‌امین سال فعالیت دانشگاه بناب ادامه داد: پس از دهه ها فعالیت باید این پرسش را مطرح کرد که آیا دانشگاه‌ها باید همچنان با همان الگو‌ها و استاندارد‌های گذشته حرکت کنند یا زمان بازنگری و طراحی مسیر‌های جدید فرا رسیده است.

وی اضافه کرد: این بازآرایی تنها به ساختار‌های دانشگاهی محدود نمی‌شود و دانشگاه‌ها برای حرکت متناسب با تحولات آینده، به فرهنگ سازمانی جدید و رویکرد‌های تازه در آموزش، پژوهش و فناوری نیاز دارند.

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، جوان بودن دانشگاه بناب و اعضای هیئت علمی آن را یکی از ظرفیت‌های این دانشگاه عنوان کرد و گفت: یکی از ویژگی‌های دانشگاه‌های جوان و کوچک، حضور نسل جدید اعضای هیئت علمی است که ارتباط بیشتری با فناوری‌های نوین و ابزار‌ها و عامل‌های هوش مصنوعی دارند.

شهیکی خاطرنشان کرد: این ظرفیت می‌تواند به دانشگاه بناب کمک کند تا آموزش و پژوهش را با رویکرد‌های جدید توسعه داده و متناسب با تحولات فناوری، مسیر آینده خود را ترسیم کند.