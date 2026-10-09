به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس اداره منابع طبیعی بابل، بابلسر و فریدونکنار گفت: یک دستگاه خودروی سنگین که چوب درختان هیرکانی را از غرب مازندران به شرق استان قاچاق می‌کرد، بابلسر شناسایی و توقیف شد.

سید جواد رضایی افزود: این خودروی سنگین حامل چوب‌آلات غیرمجاز در محور بابلسر – بابل در ادامه گشت و سرکشی نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی، در ساعت ۲ بامداد شناسایی و دستگیر شد.

وی گفت: این خودرو، بدون پروانه حمل، با تلاش یگان حفاظت شهرستان‌های بابلسر و فریدونکنار مورد بررسی قرار گرفت و با دستور مقام محترم قضایی، خودرو به پارکینگ منتقل شد و پرونده این قاچاق چوب‌های جنگلی برای مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد تا با این سوداگر چوب‌های جنگلی برخورد شود.

رضایی همچنین از مردم خواست هر گونه تخلف در حوزه جنگل و عرصه‌های منابع طبیعی را به شماره ۱۵۰۴ گزارش دهند.

استان مازندران حدود ۲ میلیون و چهار هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن عرصه‌های طبیعی شامل جنگل و مرتع است.

برای حفاظت و مدیریت عرصه‌های طبیعی مازندران ۲ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در ساری و نوشهر فعالیت دارند که منطقه ساری حدود ۷۱ درصد و نوشهر حدود ۲۹ درصد این عرصه‌ها را مدیریت می‌کند. در مجموع مازندران حدود ۵۴ درصد از عرصه‌های جنگلی شمال کشور را در اختیار دارد و همچنین نیمی از جنگل‌های هیرکانی ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو در جغرافیای مازندران واقع است.