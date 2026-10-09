رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار نخست‌وزیر ارمنستان، تقویت اعتماد متقابل و گسترش همکاری‌های دوجانبه را ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، در دیدار نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، بر ضرورت گسترش همکاری‌های دوجانبه، تقویت اعتماد متقابل و توسعه روابط دو کشور در همه زمینه‌ها تأکید کرد.

پزشکیان در این دیدار که در حاشیه اجلاس سران کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع و اجلاس محیط زیستی دریای خزر در ترکمنستان برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده همکاری میان ایران و ارمنستان اظهار داشت: زمینه‌های فراوانی برای همکاری میان دو کشور وجود دارد و امیدواریم روابط دوجانبه در تمامی زمینه‌ها بیش از پیش گسترش یابد.

رئیس‌جمهور با اشاره به همسایگی دو کشور و ضرورت تقویت تعاملات مشترک تصریح کرد: ایران و ارمنستان به‌عنوان دو کشور همسایه باید بتوانند در حوزه‌های مختلف با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند.

او همچنین با تأکید بر اهمیت هماهنگی، همراهی و استمرار ارتباطات میان دو کشور خاطرنشان کرد: هر اندازه هماهنگی و همراهی خود را افزایش دهیم، زمینه تقویت اعتماد متقابل، تعمیق همدلی و تحکیم روابط دوجانبه بیش از پیش فراهم خواهد شد.

رئیس‌جمهور در ادامه بر ضرورت حفظ پایداری و ثبات در مناسبات دوجانبه تأکید کرد و آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای توسعه همکاری‌ها با ارمنستان در زمینه‌های مختلف اعلام کرد.