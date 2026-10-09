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جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بازدید خط مقدم دفاع از وطن در سواحل و جزایر جنوب بر آمادگی کامل دفاع از تنگه هرمز تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از محل های استقرار رزمندگان قرارگاه مدینه منوره نیروی زمینی سپاه در سواحل و جزایر جنوب کشور بازدید کرد.
سرلشکر ایزدی در این دیدار گفت: رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نیروی زمینی، نیروی دریایی و نیروی هوافضا در مسیری قرار دارند که مورد عنایت خداوند سبحان است و یکی از عرصههای مهم حضور آنان، جزایر کشورمان و شمال تنگه هرمز است.
وی افزود: رزمندگان قرارگاه مدینه منوره فرزندان این آبوخاک هستند و در یگانهای رزمی که یادگار دوران دفاع مقدس و مجاهدتهای شهیدانی همچون شهید سلیمانی، شهید خرازی و شهید باکری است، با فرماندهانی بااراده و رزمندگانی آماده، برای دفاع از این منطقه راهبردی آمادگی دارند.
جانشین فرمانده کل سپاه گفت: این رزمندگان با ارادهای پولادین، طرحهای عملیاتی قوی و بهرهگیری از تاکتیکها و تکنیکهای پیشرفته، خود را برای دفاع سرنوشتساز از این منطقه در برابر دشمن آماده کردهاند.
وی افزود: تنگه هرمز متعلق به ملت ایران است و فرزندان این آبوخاک در نیروی زمینی، نیروی دریایی و نیروی هوافضای سپاه، در کنار برادران خود در ارتش جمهوری اسلامی ایران، همچون ید واحد، وظیفه حراست و دفاع از این منطقه را بر عهده دارند.
سرلشکر ایزدی گفت: بازدیدها از این مناطق نشان میدهد، فرزندان همان رزمندگان دوران دفاع مقدس که در برابر قدرتهای جهانی ایستادند و پیروزی بزرگی را برای ملت ایران رقم زدند، امروز نیز آن مسیر را ادامه میدهند.
وی افزود: تنگه هرمز امروز در اختیار و تحت کنترل رزمندگان اسلام قرار دارد و اقدامات دفاعی و آمادگیهای رزمی در این منطقه روزبهروز گستردهتر و قویتر میشود.
جانشین فرمانده کل سپاه افزود: آنچه امروز در منطقه مشاهده میشود، بیانگر آمادگی رزمی نیروهای مسلح و اراده و انگیزه رزمندگانی است که مردم و بسیجیان در محور آن قرار دارند و با عشق و علاقه برای صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی و اجرای فرامین فرماندهی معظم کل قوا حضور دارند.
وی افزود: آمادگیهای موجود در حوزه مهندسی رزمی، عملیاتهای مختلف، آرایش رزمی و نحوه چینش تجهیزات و سلاحها، نشاندهنده توانمندی و آمادگی نیروهای مستقر در منطقه است.
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سرلشکر ایزدی گفت: تلفیق توانمندیهای رزمندگان در جزایر و آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز، شرایط اطمینانبخشی را ایجاد کرده است و امیدواریم این آمادگیها روزبهروز تقویت شود و صیانت مقتدرانه از منافع و حقوق ملت ایران در این منطقه ادامه داشته باشد.