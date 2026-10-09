به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از محل های استقرار رزمندگان قرارگاه مدینه منوره نیروی زمینی سپاه در سواحل و جزایر جنوب کشور بازدید کرد.

سرلشکر ایزدی در این دیدار گفت: رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نیروی زمینی، نیروی دریایی و نیروی هوافضا در مسیری قرار دارند که مورد عنایت خداوند سبحان است و یکی از عرصه‌های مهم حضور آنان، جزایر کشورمان و شمال تنگه هرمز است.

وی افزود: رزمندگان قرارگاه مدینه منوره فرزندان این آب‌وخاک هستند و در یگان‌های رزمی که یادگار دوران دفاع مقدس و مجاهدت‌های شهیدانی همچون شهید سلیمانی، شهید خرازی و شهید باکری است، با فرماندهانی بااراده و رزمندگانی آماده، برای دفاع از این منطقه راهبردی آمادگی دارند.

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: این رزمندگان با اراده‌ای پولادین، طرح‌های عملیاتی قوی و بهره‌گیری از تاکتیک‌ها و تکنیک‌های پیشرفته، خود را برای دفاع سرنوشت‌ساز از این منطقه در برابر دشمن آماده کرده‌اند.

وی افزود: تنگه هرمز متعلق به ملت ایران است و فرزندان این آب‌وخاک در نیروی زمینی، نیروی دریایی و نیروی هوافضای سپاه، در کنار برادران خود در ارتش جمهوری اسلامی ایران، همچون ید واحد، وظیفه حراست و دفاع از این منطقه را بر عهده دارند.

سرلشکر ایزدی گفت: بازدید‌ها از این مناطق نشان می‌دهد، فرزندان همان رزمندگان دوران دفاع مقدس که در برابر قدرت‌های جهانی ایستادند و پیروزی بزرگی را برای ملت ایران رقم زدند، امروز نیز آن مسیر را ادامه می‌دهند.

وی افزود: تنگه هرمز امروز در اختیار و تحت کنترل رزمندگان اسلام قرار دارد و اقدامات دفاعی و آمادگی‌های رزمی در این منطقه روزبه‌روز گسترده‌تر و قوی‌تر می‌شود.

جانشین فرمانده کل سپاه افزود: آنچه امروز در منطقه مشاهده می‌شود، بیانگر آمادگی رزمی نیرو‌های مسلح و اراده و انگیزه رزمندگانی است که مردم و بسیجیان در محور آن قرار دارند و با عشق و علاقه برای صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و اجرای فرامین فرماندهی معظم کل قوا حضور دارند.

وی افزود: آمادگی‌های موجود در حوزه مهندسی رزمی، عملیات‌های مختلف، آرایش رزمی و نحوه چینش تجهیزات و سلاح‌ها، نشان‌دهنده توانمندی و آمادگی نیرو‌های مستقر در منطقه است.

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سرلشکر ایزدی گفت: تلفیق توانمندی‌های رزمندگان در جزایر و آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز، شرایط اطمینان‌بخشی را ایجاد کرده است و امیدواریم این آمادگی‌ها روزبه‌روز تقویت شود و صیانت مقتدرانه از منافع و حقوق ملت ایران در این منطقه ادامه داشته باشد.