به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، سرهنگ علی توکلی افزود: دراین مدت اقدامات انتظامی و پیشگیرانه در حوزه‌های مختلف با هدف ارتقای امنیت عمومی، مقابله با جرایم و برخورد با مجرمان با جدیت در دستور کار پلیس قرار داشت.

وی تصریح کرد: در مجموع ۲۱۹ نفر از مرتکبان انواع جرایم در این مدت شناسایی و دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی اشنویه با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه مبارزه با مواد مخدرگفت: بیش از سه کیلوگرم انواع مواد مخدر در این مدت کشف و ۲۵ نفر از توزیع‌کنندگان مواد مخدر هم که دارای سوابق تکرار جرم بودند، دستگیر شدند.

سرهنگ توکلی اضافه کرد: یک قاچاقچی عمده مواد مخدر نیز در این مدت بازداشت شد و ۶۰ نفر از معتادان متجاهر هم در راستای اجرای طرح‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی و جمع‌آوری معتادان متجاهر دستگیر شدند.

وی همچنین از دستگیری ۲ نفر از اراذل و اوباش خبر داد و گفت: این افراد با اقدامات شرارت‌آمیز و ایجاد مزاحمت و ناامنی در سطح شهر، موجب سلب آسایش شهروندان شده بودند که پس از دستگیری به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی اشنویه با اشاره به دستگیری ۳۴ سارق دارای سوابق متعدد سرقت افزود: برخورد با سارقان و مجرمان سابقه‌دار با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد و اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری این افراد انجام می‌شود.

سرهنگ توکلی اظهارداشت: در ۶ ماه نخست امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، جرایم کلاهبرداری، رایانه‌ای و سرقت روند کاهشی داشته است.

وی از شهروندان خواست برای پیشگیری از وقوع جرایم از اعتماد به افراد ناشناس، در اختیار قرار دادن اطلاعات شخصی و بانکی، ارسال رمز‌های بانکی و کد‌های تأیید برای دیگران و کلیک روی لینک‌های ناشناس خودداری کنند.

سرهنگ توکلی همچنین بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در نگهداری از اموال، خودرو، موتورسیکلت و اماکن تأکید کرد و گفت: خانواده‌ها نیز باید نسبت به رفتار و رفت‌وآمد فرزندان خود حساس باشند و در صورت مشاهده مواردی مانند شرارت، خرید و فروش یا توزیع مواد مخدر، موضوع را از طریق مراجع انتظامی اطلاع دهند.

وی با تاکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است، خاطرنشان کرد: با سارقان، توزیع‌کنندگان مواد مخدر، اراذل و اوباش، کلاهبرداران، مجرمان فضای مجازی و افرادی که به هر نحو قصد برهم زدن نظم و امنیت شهروندان را داشته باشند، قاطعانه و بدون اغماض برخورد می‌شود.