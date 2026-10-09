در روز سوم شصت‌وششمین دوره مسابقات بین‌المللی تلاوت و حفظ قرآن کریم در مالزی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در کنار قاریانی از کشور‌های مختلف، تلاوت خود را ارائه کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ در این دوره از مسابقات، ۵۰ قاری و حافظ از ۳۸ کشور جهان حضور دارند. این رویداد علاوه بر رقابت در عرصه تلاوت و حفظ قرآن کریم، فرصتی برای تبادل تجربه و تقویت ارتباطات فرهنگی میان کشور‌های اسلامی فراهم کرده است.

برگزاری این مسابقات در مالزی، و حضور نماینده ایران در این رویداد بین‌المللی، بار دیگر جایگاه قرآن کریم را به‌عنوان محور مشترک فرهنگی و معنوی مسلمانان برجسته کرده است.

مسابقات بین‌المللی قرآن مالزی همچنان ادامه دارد. نفرات برتر این رقابت‌ها روز شنبه مشخص می‌شوند و برگزیدگان طی مراسمی ویژه، جوایز خود را دریافت خواهند کرد.

آیات نورانی قرآن کریم این بار با صدای سید صادق مسلمی، نماینده جمهوری اسلامی ایران، در فضای این رقابت‌ها طنین‌انداز شد.

در سومین شب این رقابت‌ها، قاریانی از کشور‌های مالزی، پاکستان، اندونزی، عراق، اردن و ترکیه نیز به تلاوت آیات قرآن کریم پرداختند.