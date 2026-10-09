ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری با حضور استان‌های مختلف کشور در نمایشگاه بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد و استان کرمانشاه نیز با معرفی بخشی از ظرفیت‌های روستایی و عشایری خود در این رویداد حضور دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، جبار نظری، مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های متنوع روستاها و جامعه عشایری استان گفت: این نمایشگاه فرصتی برای معرفی تولیدات بومی و محلی، صنایع‌دستی، محصولات کشاورزی و دامی، ظرفیت‌های گردشگری و جلوه‌های فرهنگی و اجتماعی روستاها و عشایر کرمانشاه است.

وی افزود: حضور کرمانشاه در این رویداد، زمینه‌ای برای ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با بازار، حمایت از کارآفرینان و ایجاد فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری، اشتغال و توسعه اقتصاد محلی در مناطق روستایی و عشایری فراهم می‌کند.

نظری گفت: مجموعه امور روستایی و شوراهای استانداری، توانمندسازی مردم، حمایت از تولیدکنندگان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی را از محورهای اصلی توسعه روستایی می‌داند و تلاش می‌کند توانمندی‌های روستاییان و عشایر استان را در سطح ملی معرفی کند.

ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری از ۱۶ تا ۱۹ مهرماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و بیش از ۴۰۰ غرفه برای معرفی ظرفیت‌های استان‌ها اختصاص یافته است.