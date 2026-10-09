به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، مجری برنامه‌های بنیاد علوی در آذربایجان‌غربی گفت: ۲۰ دندانپزشک در قالب اردوی جهادی بنیاد علوی، خدمات رایگان دندانپزشکی به اهالی روستا‌های کم‌برخوردار شهرستان مهاباد ارائه کردند.

دیمن کاشفی‌دوست افزود: این اردوی جهادی با همت بنیاد علوی و با اعزام گروه پزشکی به روستای یوسفکند مهاباد برگزار شد و به مدت ۲ روز دراین روستا ادامه داشت.

وی تصریح کرد: در جریان این اردو اهالی روستا‌های اطراف هم که دسترسی کمتری به خدمات تخصصی درمانی دارند از خدمات رایگان دندانپزشکی بهره‌مند شدند و گروه پزشکی تلاش کرد بخشی از نیاز‌های درمانی آنان را در محل برطرف کند.

مجری برنامه‌های بنیاد علوی در آذربایجان‌غربی اظهارداشت: ۲۰ دندانپزشک حاضر در این اردوی جهادی، خدماتی از جمله معاینه و ویزیت، مشاوره و اقدامات درمانی مورد نیاز در حوزه دندانپزشکی را به مراجعه‌کنندگان ارائه کردند.

کاشفی‌دوست با اشاره به نقش گروه‌های جهادی درارائه خدمات تخصصی به مناطق کم‌برخوردار گفت: اجرای این برنامه‌ها علاوه برکاهش هزینه‌های درمانی خانواده‌ها، زمینه دسترسی ساکنان روستا‌های دورتر به خدمات پزشکی و دندانپزشکی را فراهم می‌کند.

وی اضافه کرد: بنیاد علوی در کنار ارائه خدمات درمانی، تلاش دارد با شناسایی نیاز‌های مناطق کم‌برخوردار و اعزام گروه‌های تخصصی، بخشی از نیاز‌های بهداشتی و درمانی ساکنان این مناطق را پاسخ دهد.

مجری برنامه‌های بنیاد علوی درآذربایجان‌غربی بیان کرد: ماه گذشته نیز یکی دیگر از گروه‌های جهادی پزشکی با حمایت و همت بنیاد علوی در شهر گوگ‌تپه مهاباد مستقر شد و طی این برنامه، بیش از ۶۰۰ نفر از اهالی مناطق کم‌برخوردار از خدمات رایگان پزشکی بهره‌مند شدند.

کاشفی‌دوست گفت: درآن برنامه، خدمات تخصصی در حوزه‌های چشم‌پزشکی، مامایی و شنوایی‌سنجی به مراجعه‌کنندگان ارائه شد و برای ۲۲۰ نفر نیز پس از معاینه، عینک رایگان تجویز و تحویل داده شد.