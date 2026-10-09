در آستانه نوزدهم مهرماه، زادروز شاعر، نویسنده و پژوهشگر نامدار معاصر، استاد محمدرضا شفیعی کدکنی، آیین نکوداشت این استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی در زادگاهش، شهر کدکن از توابع تربت حیدریه، با حضور دوستداران ادبیات فارسی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مراسم بزرگداشت شفیعی کدکنی،با حضور گرم شاعران و اعضای انجمن‌های ادبی شهرستان تربت حیدریه و اساتید دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر محمود فتوحی و دکتر مهدی زرقانی، در محل کتابخانه عمومی آقا شیخ هادی کدکنی این شهر برگزار شد.

در این آیین که به همت انجمن ادبی دکتر شفیعی کدکنی و نهاد‌های فرهنگی شهر کدکن برگزار شد، ضمن گرامیداشت مقام علمی و فرهنگی استاد شفیعی کدکنی (زاده ۱۹ مهر ۱۳۱۸، کدکن)، برنامه‌های متنوع ادبی دیگری نیز از جمله شعرخوانی، موسیقی زنده اجرا شد و در پایان مهمانان از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری شهر کدکن بازدید کردند.

استاد محمدرضا شفیعی کدکنی از چهره‌های شاخص شعر، پژوهش و نقد ادبی معاصر ایران است و آثار و خدمات او در حوزه زبان و ادبیات فارسی جایگاه ویژه‌ای دارد.