در ادامه نقض آتش بس در نوار غزه و حملات توپخانه ای و هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف این باریکه، ۸ فلسطینی از جمله دو زن و یک کودک به شهادت رسیدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ منابع محلی اعلام کردند: در حمله به خانه ای در محله الصبره در جنوب شهر غزه، یک کودک و یک زن شهید و ۶ نفر زخمی شدند. همچنین حمله پهپادی به خودرویی، نزدیک بیمارستان صحرایی اردن در جنوب غربی شهر غزه، دو شهید و چند زخمی بر جا گذاشت.

در حملاتی دیگر، چند فلسطینی در مناطق مختلف از جمله دیرالبلح، خانیونس و شمال غربی شهر غزه شهید یا زخمی شدند. توپخانه و خودرو‌های نظامی رژیم صهیونیستی نیز مناطقی از غزه، خان یونس و جبالیا را هدف قرار دادند و دو خانه در خان یونس را هم منهدم کردند.