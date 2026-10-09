به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ناو «یو اس اس آبراهام لینکلن» پس از ماموریت ۱۰ ماهه که شامل حضور در «اقیانوس آرام»، «دریای چین جنوبی» و «خاورمیانه» (غرب آسیا) بود، در بندر «سن دیگو» ایالت کالیفرنیا پهلو گرفت.

بنابر اعلام نیروی دریایی آمریکا، ناو لینکلن کشتی فرماندهی یک گروه ضربت ناو هواپیمابر است که در طول دوره حضورش در دریا، صحنه هشت مورد اقدام به خودکشی در میان ملوانان آمریکایی بوده است. مسائل مربوط به سلامت روان، پائین بودن روحیه و کمبود تدارکات در ناو در جریان ماموریت‌های طولانی مدت، همواره یکی از چالش‌های نیروی دریایی آمریکا بوده است.

هگست وزیر جنگ آمریکا هم به برخی چالش‌های موجود در ناو اذعان کرد و گفت: «تدارکات رسانی دوباره کار آسانی نبود.» بازگشت این ناو هواپیمابر در مقطعی حساس از جنگ میان آمریکا و ایران صورت میگیرد؛ جنگی که بازار‌های جهانی انرژی را دچار تلاطم کرده و در آستانه انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر، به یک معضل سیاسی برای ترامپ و هم حزبی‌های «جمهوری خواه» او تبدیل شده است.