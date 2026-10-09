سه شرکت هواپیمایی هند، در پی تشدید حملات نیرو‌های مسلح یمن و نگرانی‌های امنیتی، پرواز‌های خود به مقصد ریاض، پایتخت عربستان سعودی، را به طور موقت متوقف کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ طی روز‌های اخیر، در پی حملات تلافی جویانه نیرو‌های مسلح یمن به اهدافی در عربستان سعودی از جمله فرودگاه ریاض، نگرانی‌ها درباره امنیت پرواز‌ها و تردد در حریم هوایی این کشور افزایش یافته است.

برخی از کشور‌ها از جمله کانادا، انگلیس و آمریکا به شهروندان خود درباره محدودیت‌های احتمالی در فرودگاه‌های عربستان هشدار دادهاند.

براساس تصاویر منتشر شده، در حمله یمن به فرودگاه بین المللی ریاض، دستکم ۳ هواپیما آسیب دیده اند و یک فروند، به طور کامل منهدم شده است.