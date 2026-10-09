به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ روزنامه اسرائیل هیوم با اعلام این خبر افزود: این نظامی سرگرد «إلیاب حاییم تسفلموس» ۲۱ ساله از حیفا که افسر رزمی گردان ۶۰۳ از تیپ ۷ اسرائیل بوده و در اثر سقوط بالگرد در جنوب لبنان کشته شده است.

در اثر این حادثه چهار نظامی صهیونیست هم زخمی شدند که حالشان وخیم گزارش شده است. در این خبر به علت سقوط بالگرد اشاره نشده است.