در حاشیه افتتاح نخستین مرکز تشخیص و درمان سرطان کودکان ایران از محمدحسین مطهری، خیر نیک‌اندیش و چهره فعال عرصه سلامت که در احداث و توسعه مراکز درمانی ایران نقش‌آفرینی کرده است، قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم از تلاش‌ها و خدمات ماندگار مطهری در مسیر توسعه زیرساخت‌های سلامت و حمایت از ایجاد ظرفیت‌های درمانی برای بیماران، به‌ویژه کودکان، قدردانی شد.

اقداماتی که با هدف فراهم کردن دسترسی بیشتر مردم به خدمات تخصصی درمانی و تقویت زیرساخت‌های نظام سلامت انجام شده است.

راه‌اندازی مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان کودکان در بیمارستان کودکان حکیم یکی از طرح‌هایی است که با مشارکت و حمایت خیرین سلامت به مرحله بهره‌برداری رسیده و می‌تواند زمینه ارائه مجموعه‌ای از خدمات تخصصی مورد نیاز کودکان مبتلا به سرطان را در یک مرکز دانشگاهی فراهم کند.

در بخش دیگری از این مراسم، یاد و نام کودکان میناب گرامی داشته شد و حاضران با ادای احترام به این کودکان، بر اهمیت توجه ویژه به سلامت کودکان و ضرورت تقویت خدمات درمانی و حمایتی برای آنان تاکید کردند.

این بخش از مراسم، یادآور اهمیت مشارکت خیرین و همراهی جامعه پزشکی و دانشگاهی در مسیر کاهش رنج کودکان و خانواده‌های آنان و توسعه خدمات سلامت در سراسر کشور بود.