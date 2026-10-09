به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «تمام وقت» به کارگردانی «اریک گراول»، ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک پخش می شود.

داستان این فیلم با بازی لوری کالامی، ان سوآرز، جنویو منه، نولان اریزمندی و ساشا لومتخ کریماسکی؛ درباره ژولی، مادر مجردی است که با دو فرزندش در حومه پاریس زندگی می‌کند و برای تأمین زندگی، در یک هتل لوکس پاریس کار می‌کند. او برای پیدا کردن شغل بهتر بالاخره به یک مصاحبه کاری می‌رسد، اما درست در همان زمان اعتصاب گسترده حمل‌ونقل عمومی شروع می‌شود. ژولی مجبور می‌شود برای این که هم سر کارش حاضر شود و هم از بچه‌هایش مراقبت کند، مدام بین خانه، محل کار و مسیر‌های مختلف رفت‌وآمد کند. با از کار افتادن حمل‌ونقل، فشار مالی و کاری بیشتر می‌شود و ...

فیلم سینمایی جدید «گنج آدم کوچولوها» به کارگردانی «اَلکسندر بابائِف»، ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه دو پخش می شود.

داستان این فیلم با بازی رومن کورتسین، آنا گلاوبه و نیکیتا کولوگریوی؛ درباره روما مردی جوان و بلندپرواز است که زندگی‌اش به‌خوبی پیش نمی‌رود. او در کسب‌وکار شکست خورده، با مشکلات مالی روبه‌رو شده و زندگی خانوادگی‌اش نیز به دلیل اختلافات به‌هم ریخته است. روما برای پرداخت بدهی‌هایش به دنبال راهی سریع برای پولدار شدن می‌گردد. در همین شرایط، به یاد مرد سالخورده‌ای به نام ایگور می‌افتد؛ همسایه‌ای که از دوران کودکی او را می‌شناخته است. روما با فریبکاری، نام خودش را در وصیت‌نامه این مرد وارد می‌کند و پس از مرگ او، خانه و زمینش را به ارث می‌برد، اما چیزی که روما نمی‌داند این است که این خانه، رازی عجیب را در خود پنهان کرده است و ..

فیلم سینمایی جدید «جایی که ماندیم» به کارگردانی «باکیت عثمان کانوف»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو تماشایی می شود.

داستان این فیلم با بازی بولوت تنتی میشوف، عظمت اولانوف، عزیز مرادیلایوف و آنارا سیدیگالیوا؛ درباره آسان مرد جوانی است که مدیریت یک شرکت را به عهده داشته، اما به تازگی شغلش را از دست داده است. پس از فوت همسرش کانیکی در یک سانحه رانندگی (حادثه‌ای که آسان راننده خودرو بوده) زندگی او دستخوش بحران می‌شود. پسر نوجوانش عظمت، آسان را مقصر مرگ مادر می‌داند و خشم و اندوه خود را در رفتارهایش بروز می‌دهد. دختر خردسالش نازوک نیز همچنان چشم انتظار بازگشت مادر است. فشار مشکلات مالی و بحران عاطفی خانواده آسان را وادار می‌کند به روستا نزد مادرش برگردد تا فرصتی برای بازسازی زندگی پیدا کند. او با اندک پس اندازش زمینی می‌خرد و تصمیم می‌گیرد از راه کشاورزی درآمدی به دست آورد تا بتواند دوباره به شهر برگردد و کسب و کارش را از نو راه بیندازد. در این میان حضور مادر آسان و دوست قدیمیشان عسکر به او کمک می‌کند تا از انزوای پس از سوگ بیرون بیاید و بار دیگر به زندگی امیدوار شود، اما زمانی که عظمت در حادثه‌ای از اسب سقوط می‌کند و به شدت مجروح می‌شود، خانواده با بحرانی جدید رو‌به‌رو می‌شوند و ...

فیلم تلویزیونی «مواجهه» به کارگردانی «رضا دادویی»، ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه پخش می شود.

در این فیلم خواهیم دید: شخصی به نام شیبانی که یک ملک ارزشمند در تهران دارد برای فروش آن به ایران می‌آید. بهناز که در دفتر املاک کار می‌کند هم مشاور آن ملک است. پدر بهناز به شخصی بدهکار بوده و در زندان است و بهناز چک‌های پدرش را از شخصی به نام صولت که برای طلبکار کار می‌کند یکی یکی می‌گیرد و چک‌ها را پاس می‌کند. صولت به بهناز علاقمند شده و در رفت و آمد به دفتر املاک متوجه ملک شیبانی شده و از چند زور گیر می‌خواهد که شیبانی را بدزدند. او به زور ملک را از چنگ شیبانی در می‌آورد و با بهناز قرار می‌گذارد که با هم از کشور خارج شوند ولی ...

علیرضا جلالی تبار، رحیم نوروزی، حمید ابراهیمی، الهه حسینی، میثم درویشان پور، سام داشنور، هومن رستگار و حمیدرضا فراهانی در فیلم تلویزیونی «مواجهه» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «اشغالگر» به کارگردانی «هوگو کایزر»، ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه تماشایی می‌شود.

در این فیلم با بازی الا بالینسکا، استوارت گراهام، شینا کلی، ونسا ایفدیورا و آرمین کریما خواهید دید: ابی دختر جوانی است که همراه خواهر بزرگ ترش بِت و پدرش زندگی می‌کند. بت مبتلا به سرطان شده و طی ماه‌های اخیر بیماری اش پیشرفت کرده تا آنجا که پزشکان از او قطع امید کرده و معتقدند مراحل شیمی درمانیِ بیشتر فقط موجب آزار و زجر بت خواهد شد، اما اَبی هنوز امیدوار است و فکر می‌کند شاید با پرداخت هزینۀ بیشتر بتواند محل مداوای خواهرش را عوض کرده و موجبات بهبودی او را فراهم کند. او که زمین شناس است برای همین منظور به قفقاز سفر کرده تا بلکه با پیدا کردن سنگ‌های قیمتی و دارای ارزش، پول خوبی به دست آورد. او با وجود هشدار‌های راهنمای محلی اش (سرگئی) از شرکت منفک شده و شخصاً به کاوش ادامه می‌دهد. سرانجام سنگ سیاه و عجیبی را پیدا کرده و گمان می‌برد اورانیوم است. او با یک بالگرد و همراه خلبان و کمکش راهی شهر می‌شود، اما بالگرد در میانۀ راه و کوهستان دچار سانحه شده و سقوط می‌کند و بقیه داستان..

فیلم سینمایی «در دنیای تو ساعت چند است؟» به کارگردانی «صفی یزدانیان»، ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار پخش می شود.

در این فیلم خواهیم دید: گلی بعد از بیست سال زندگی در فرانسه یک‌باره تصمیم می‌گیرد به ایران و به زادگاهش، شهر رشت سفری کند. فرهاد در رشت به استقبالش می‌رود و می‌گوید که آشنایی قدیمی است، اما گلی اصلاً او را به یاد نمی‌آورد و ...

لیلا حاتمی، علی مصفا، زهرا حاتمی و کریستف رضاعی در فیلم سینمایی «در دنیای تو ساعت چند است؟» هنرنمایی کرده‌اند.

پویانمایی سینمایی «کهکشان شگفت انگیز» به کارگردانی «دیوید موچی فاست»، ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این پویانمایی خواهیم دید: جت و دوستاش، شاون، سیدنی و میندی، به یک کمپ فضایی می‌روند تا مهارت‌هاشون رو امتحان کنند. اما وسط راه، سان‌اسپات حیوان خانگی جت یک واکنش آلرژیکی عجیب پیدا می‌کند و خیلی خیلی کوچیک می‌شود. حالا تیم باید از کمپ بیرون بروند و داروی دِش‌رینکولوم را پیدا کنند، بدون این که میچل پسر زمینی که مدت‌هاست به آنها مشکوک است از ماجرا بو ببرد و بفهمد که آنها چه کاری انجام می‌دهند، اما ...

فیلم سینمایی جدید «جوجه تیغی» به کارگردانی «چانگ‌وی گو»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی یو گه، کری وانگ و پینگ لی خواهیم دید: ژو ژنگ پسر بچه‌ای است که رفتارهایش با بچه‌های دیگر کمی متفاوت است. از طرفی وان ژنگ همسر عمه او هم رفتار‌های خاصی دارد که خانواده او را نمی‌پسندند. او علاقه وافری به دریا دارد و به خاطر دیدن اقیانوس برای کار به کشتی رفته ولی به خاطر اتفاقاتی که در کشتی می‌افتد در کل سفر ناخدا او را در اتاقی حبس می‌کند. همه از رفتار‌های ژو ژنگ و وان ژنگ خسته هستند ولی این دو نفر همدیگر را خیلی خوب می‌فهمند. سال‌ها همین طور می‌گذرد و وان ژنگ را در تیمارستان بستری می‌کنند و ژو ژنگ برای ادامه تحصیلاتش از آنجا می‌رود. او بعد از ۷ سال که نزد والدینش برمی گردد ازدواج کرده و همسرش باردار است و یک افسر دریایی خوب شده است، اما ...

فیلم سینمایی «مرگ پلنگ» به کارگردانی «فریبرز صالح»، ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم ماجرای کربلایی زال است که در پیرانه سری و به هنگام کوچ ایل بختیاری تصمیم می‌گیرد در غاری منتظر بازگشت ایل بماند. او برای پیرزنی به نام دالو سنگی‌ماه، که قصد خودکشی دارد، به بازگویی دلاوری‌های خود در جوانی می‌پردازد و ...

فرامرز قریبیان، شهلا ریاحی، محمود جعفری، کاظم افرندنیا و ایمان غیرتمند در فیلم سینمایی «مرگ پلنگ» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «دربند» به کارگردانی «آتوم اگویان»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی کوین دوراند، الکسیا فست و میریل اینوس خواهیم دید: پس از ۸ سال از ناپدید شدن کساندرا، نشانه‌های دردناکی پیدا می‌شود که او هنوز زنده است. والدینش، پلیس و خود کساندرا تلاش می‌کنند معمای ناپدید شدنش را حل نمایند که ...

فیلم سینمایی «هوانوردان» به کارگردانی «تام هارپر»، دیگر فیلمی است که ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی ادی ردمین، فلیسیتی جونز و تام کورتنی آمده است: در سال ۱۸۶۲ هواشناس جیمز کلچر با امیلیا رنیس که خلبان بالن است برای ارتقاء دانش بشر درباره هوا و نیز افزایش رکورد جهانی ارتفاع پرواز همسفر می‌شوند. سفر پرخطر آنها با وجود مشکلات و سختی‌های فراوان با موفقیت کامل به پایان می‌رسد و آنها نه تنها رکورد جهانی را بالاتر می‌برند بلکه ...

فیلم تلویزیونی «مسلوب» به کارگردانی «عادل تبریزی»، ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم «مسلوب» چنین آمده است: با اطلاع از یک گروگانگیری، نوپو وارد عمل شده و کشف می‌کند که ۲ گروگانگیری مرتبط با هم در حال انجام است. عملیات نوپو در سه نقطه مختلف باید همزمان انجام شود تا جان گروگان‌ها به خطر نیفتد و ...

کورش سلیمانی، محمدرضا رهبری، محمود مقامی، رضا شریف نژاد، امیر روشن پور، ایمان اسماعیل پور، حامد شیخی، مهدی ربیعی، کاملیا ابراهیمی، زمان شمس، میلاد طاری، علی زینی، امین نبهان آبادی، محمدرضا تفرشی، آرمین همتی، بازیگران خردسال ترنم آهنگر و حنانه جمشیدی در فیلم تلویزیونی «مسلوب» به ایفای نقش می‌پردازند.

فیلم سینمایی «شطرنج باز» به کارگردانی «لوئیس اولیوروز»، هم ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی مارک کلوتت، ملینا ماتیوس و آلوخو ساوراس آمده است: در سال ۱۹۳۴ دیگو پادیلا، قهرمان شطرنج اسپانیا می‌شود و با یک روزنامه نگار فرانسوی، ماریان لاتور دیدار می‌کند و آنها عاشق یکدیگر می‌شوند. در پایان جنگ داخلی، ماریانه، دیگو را متقاعد می‌کند که با دخترش در فرانسه زندگی کند، جایی که اندکی بعد دیگو به جاسوسی توسط نازی‌ها متهم می‌شود و در زندان اس اس زندانی می‌شود. در زندان ...

فیلم سینمایی «هامکا و سیتی راهام» به کارگردانی «فجار بوستومی»، ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی وینو جی باستیان، لادیا سینتیا بلا و انجاسمارا آمده است: سال ۱۹۴۵، زمانی که اندونزی مورد تهاجم هلند قرار می‌گیرد، فردی به نا م هامکا با سفر به سراسر کشور زمینه ایجاد اتحاد مردم در برابر هلندی‌ها را فراهم می‌کند. در یکی از این سفر‌ها او مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد. سال‌ها می‌گذرد و او به همراه خانواده اش به جاکارتا نقل مکان می‌کند. هامکا به تاسیس الازهر اقدام می‌کند، اما حاکمیت او را به دلیل همکاری با شورشیان متهم و به زندان می‌اندازد. هامکا در زندان با حمایت همسرش سیتی راهام، تفسیر الازهر را تالیف می‌کند و ...

فیلم تلویزیونی «بی پایان» به کارگردانی «ساسان فلاح‌فر»، ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه افق پخش می شود.

فیلم «بی پایان» روایت داستانی و الهام‌گرفته از زندگی شهید حسن طهرانی‌مقدم است؛ دانشمندی که با تلاش‌های بی‌وقفه‌اش، مسیر پروژه‌های فضایی و موشکی ایران را دگرگون کرد و ...

حمید ابراهیمی و عبدالرضا نصاری در این فیلم بازی کرده‌اند.

پویانمایی جدید «یولی و سه پهلوان» به کارگردانی «کنستانین برونزیت»، ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش می شود.

در این پویانمایی خواهید دید: شاهزاده‌ای به طور غیر منتظره نیاز به تعیین جانشین دارد و همین امر او را به انتخاب خواهرزاده اش زاباوا، از اقوام و تقریبا یک شاهزاده خانم، سوق می‌دهد. با آگاهی از این که زاباوا می‌تواند جانشین پادشاه شود، امپراتور نادان نقشه‌ای میان‌بر می‌کشد تا با واداشتن این دختر به ازدواج با پسر خود، سلطنت شهر دیگر را به تصاحب خود درآورد، اما او و همسرش، المیشا در حال حاضر در شهر دیگری، مشغول تحصیل هستند. برای تضمین بازگشت او به خانه، سه قهرمان به همراه اسب وفادار شاهزاده، یولی، به یک ماموریت مهم اعزام می‌شوند ...

فیلم تلویزیونی «برگه بدون نام» به کارگردانی «یاسر پارسا»، ۱۶:۰۰ از شبکه امید پخش می شود.

«برگه بدون نام» روایت داستان دختری است به نام ندا که یک دانش آموز نخبه است و در یک خانواده‌ای بزرگ شده که پدر و مادرش پزشک هستند. آنها به دخترشان لحظه‌ای اعتماد نمی‌کنند و هیچ کاری را به او نمی‌سپارند. وی برای اثبات خود به سمت چند دختر جسور مدرسه می‌رود و با ان‌ها دست به کار‌های خطرناکی می‌زنند و با همکلاسی‌های خود گروهی را در تلگرام ایجاد می‌کند و قرار و صحبت هایشان را در آن گروه به اشتراک می‌گذارند. آنها نمی‌توانند هنگام ورود به مدرسه گوشی خود را همراه خود به داخل مدرسه ببرند به همین دلیل گوش هایشان را به پسری که در فروشگاه مجاور مدرسه کار می‌کند تحویل می‌دهند تا برایشان نگه دارد و آن پسر و دوستش گوشی دختران را ...

غزال اهتمام، مهرداد نصیری، محمد شعبان پور، مهران هادی، زهرا مددی و نیلوفر شیرانی در این تله فیلم تولید مرکز اصفهان بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «رابطه» به کارگردانی «پوران درخشنده»، ساعت ۱۰:۰۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

این فیلم داستان پسری به نام ناصر است که نوجوانی ناشنوا و لال که قادر به ایجاد رابطه با اطرافیان خود نیست. پدر و خواهرش به او بی توجه‌اند و دل سوزاندن مادر به حال او بی فایده است. ناصر تحت فشار اطرافیان و خانواده از همه کس و همه چیز دلزده است، اما پس از آن که معلمش او را در عدم برقراری رابطه با اطرافیان مقصر می‌داند به خود می‌آید. سرانجام ...

زنده یاد پرویز پورحسینی، زنده یاد خسرو شکیبایی و پوراندخت مهیمن در فیلم سینمایی «رابطه» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «مکانیک، زندگی دوباره» به کارگردانی «دنیس گنسل»، هم ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش می شود.

در این فیلم با بازی جیسون استتهام، جسیکا آلبا، تومی لی جونز و میشل یوئه خواهیم دید: آرتور بیشاب یک آدمکش حرفه‌ای است او که قبلا با شخصی به نام کرین کار می‌کرده، او را به خاطر کار‌های خلاف ترک کرده و دیگر نمی‌خواهد که دست به کار‌های خلاف بزند ولی کرین با گروگان گرفتن جینا دختر مورد علاقه بیشاب او را مجبور می‌کند تا رقابایش را بکشد. ابتدا بیشاب باید کریل را که یک گنگستر آفریقایی بسیار سنگدل است که در زندانی غیر قابل نفوذ تحت حفاظت است را بکشد و سپس مردی به نام آدریان کوک که در کار معدن است ولی در اصل یک قاچاقچی است را از بین ببرد. آرتور این ماموریت‌ها را انجام می‌دهد و نفر سومی که باید سراغش برود فردی به نام مکس آدامز است که یک تاجر اسلحه است ولی ...